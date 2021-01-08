Başkan Erdoğan: 2030 uzay programını yakında tanıtacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Uydu Teknolojileri Haftası Özel Oturumu'na canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan burada önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin TÜRKSAT 6-A hedefi için tarih verirken, mikro uydu fırlatma çalışmaları ile ilgili detayları paylaştı. Erdoğan, uydu fırlatma tesisi kurulacağını açıkladı.

Türksat 5A uydusu uzaya fırlatıldı: İlk sinyal geldi

"TÜRKİYE 30 ÜLKEDEN BİRİDİR"

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Amerika'dan uzaya gönderilen uydumuzun yolculuğunun başarılı geçmesini, belirlenen tarihte görevine başlamasını temenni ediyorum.

Bir yandan da ekranlarda uydumuzun fırlatılış görüntüsünü izliyoruz. Uzayda bulunan uydularımızdan 3'ü haberleşme üçü de gözlem için bulunuyor

Türkiye uzayda yörünge hakkı bulunan 30 ülkeden biridir. TÜRKSAT 5-A uydumuzla doğu yörüngesindeki haklarımızı 30 yıl boyunca güvence altına alıyoruz.

"AMACIMIZ 2022'DE UZAYDAKİ YERİNE YERLEŞTİRMEK"

Amacımız TÜRKSAT 6A'yı 2022 yılında uzaydaki yerine yerleştirmektir. Önümüzdeki yıl İMECE isimli kendi üretimimiz olan yüksek çözünürlklü gözlem uydumuzu da inşallah uzaya göndereceğiz.

"MİKRO UYDU FIRLATMA TESİSİ KURACAĞIZ"

Türkiye Uzay Ajansı tarafından hazırlanan Milli Uzay projemizi de yakında tarihte açıklayacağız. Önümüzdeki 10 yıl içinde ülkemize kazandıracağımız uyduları bu programda ortaya koymuş olacağız.

Hem mikro uydu geliştirme hem bu uyduları ülkemizden uzaya gönderme konusunda yoğun bir hazırlık içindeyiz. Ülkemizde mikro uydu fırlatma tesisi kuruyoruz.