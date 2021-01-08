Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 08/01/2021

Garanti Bankası (GARAN, Sınırlı Pozitif): Garanti Bankası dün akşam 2021 yılı beklentilerini açıkladı. Banka, baz etkisinin yanı sıra risk primindeki düşüş ve beklenen normalleşme ile Türkiye ekonomisin 2021 yılında %5 oranında büyüyebileceğini öngörüyor. Banka'nın 2021 enflasyon tahmini %10,5 iken, politika faizinde, yılın genelinde yatay kaldıktan sonra yılın son çeyreğine doğru düşüş bekliyor. Banka'nın yılsonu fonlama maliyeti tahmini %14. Diğer yandan, Banka, cari açıkta düzelme, bütçe dengesinde ise yönetilebilir seviye öngörüyor.



Aktif kompozisyonunda önemli bir değişiklik beklemeyen Banka'nın 2020 TL kredi büyüme beklentisi %14 - %16 aralığında. TL işletme kredilerinin büyümede ön planda kalması beklenirken, bu alanda 2020 yılına göre daha düşük bir tempo ile büyümesi öngörülüyor. Diğer yandan, Banka YP kredilerde (Dolar bazında) ise daralma bekliyor. Fonlama tarafında ise Banka, düşük maliyetli mevduatlara odaklanmaya devam edecek. Halihazırda Banka'nın vadesiz mevduat tabanı sektörden daha yüksek konuma.



Garanti Bankası, 2020 özsermaye karlılığını %14 - %16 aralığında beklerken, ilk çeyrekte artan fonlama maliyetlerinin etkisiyle net faiz marjının (NFM) (swap fonlama giderleri dahil) en düşük seviyede olacağını bekliyor. Artan kredi getirileri ve faiz oranlarındaki normalleşme öngörülerine karşın Banka 2021 yılında NFM'de 100baz puan daralma bekliyor.



Banka, takipteki krediler oranını %6'nın altında olmasını tahmin ederken, bu tahminde planlanan kayıttan düşen takipteki krediler dikkate alınmıştır. Önceki yılda pandemi nedeniyle alının önlemler nedeniyle düşük girişlerin yaşandığı takipteki kredilere 2021 yılındaki girişlerin biraz daha fazla olabileceği öngörülüyor. Diğer yandan, Banka, net kredi risk maliyetinin (kur riski hariç) 200 baz puan altında olmasını öngörüyor. Banka, takipteki kredilerde artış olsa da pandemi döneminde ayrılan karşılıklar sayesinde bunun kar - zarar rakamlarına etkisinin sınırlı olacağını açıkladı.



Garanti Bankası net ücret ve komisyon gelirlerinde %14 - %16 oranında artış beklerken, operasyonel giderlerde ortalama enflasyon kadar (yaklaşık %13 - %14 arası) artış öngörüyor. Son olarak Banka, gider/gelir oranının ise %40'ın altında kalmaya devam etmesini bekliyor.

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