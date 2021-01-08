Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 08/01/2021

8 Ocak 2021 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Coca Cola İçecek (CCOLA, Sınırlı Pozitif): Şirket 2020 yılı son çeyrek satış hacimleri ile 2021 yıl satış hacim hedeflerini paylaştı. Buna göre şirket 2020 yılı son çeyreğinde konsolide satış hacmi %11,7 oranında artarken, uluslararası operasyonları satış hacmi %15,8 ve Türkiye operasyonlarının satış hacmi de %7,3 oranında arttı. Gazlı içecekler kategorisi %20,2 oranında büyürken, Coca Cola markası ise %24,8 oranında büyüdü.
Şirket ayrıca 2021 yılı satış hacmi beklentilerini de açıkladı. Buna göre Şirket faaliyet gösterdiği pazarların yüksek potansiyeli ve güçlü ve dengeli portföyümüz ile 2021 yılında konsolide satış hacimlerinin, 2020 yılının bazı da dikkate alındığında, %4 ile %6 aralığında büyümesini beklemektedir. Türkiye operasyonlarındaki büyümenin düşük tek haneli olması beklenirken, uluslararası operasyonlar için büyüme beklentisi yüksek tek hanelidir.
Ziraat Yatırım
Enka İnşaat (ENKAI, Sınırlı Pozitif): Enka Siemens ile birlikte yer aldığı konsorsiyumun Libya'nın Misrata ve Trablus kentlerinde iki elektrik santrali projesinin yapımına başlayacağını duyurdu. Enka-Siemens konsorsiyumunun üstlendiği projeler 650 MW'lik Misurata Basit Çevrim Elektrik Santrali ile 671 MW'lik Tripoli West Basit Çevrim Elektrik Santrali'nin yapımını içeriyor. Projelerin 2022 yılında tamamlanması planlanıyor.
Ziraat Yatırım
Garanti Bankası (GARAN, Sınırlı Pozitif): Garanti Bankası dün akşam 2021 yılı beklentilerini açıkladı. Banka, baz etkisinin yanı sıra risk primindeki düşüş ve beklenen normalleşme ile Türkiye ekonomisin 2021 yılında %5 oranında büyüyebileceğini öngörüyor. Banka'nın 2021 enflasyon tahmini %10,5 iken, politika faizinde, yılın genelinde yatay kaldıktan sonra yılın son çeyreğine doğru düşüş bekliyor. Banka'nın yılsonu fonlama maliyeti tahmini %14. Diğer yandan, Banka, cari açıkta düzelme, bütçe dengesinde ise yönetilebilir seviye öngörüyor.
Aktif kompozisyonunda önemli bir değişiklik beklemeyen Banka'nın 2020 TL kredi büyüme beklentisi %14 - %16 aralığında. TL işletme kredilerinin büyümede ön planda kalması beklenirken, bu alanda 2020 yılına göre daha düşük bir tempo ile büyümesi öngörülüyor. Diğer yandan, Banka YP kredilerde (Dolar bazında) ise daralma bekliyor. Fonlama tarafında ise Banka, düşük maliyetli mevduatlara odaklanmaya devam edecek. Halihazırda Banka'nın vadesiz mevduat tabanı sektörden daha yüksek konuma.
Garanti Bankası, 2020 özsermaye karlılığını %14 - %16 aralığında beklerken, ilk çeyrekte artan fonlama maliyetlerinin etkisiyle net faiz marjının (NFM) (swap fonlama giderleri dahil) en düşük seviyede olacağını bekliyor. Artan kredi getirileri ve faiz oranlarındaki normalleşme öngörülerine karşın Banka 2021 yılında NFM'de 100baz puan daralma bekliyor.
Banka, takipteki krediler oranını %6'nın altında olmasını tahmin ederken, bu tahminde planlanan kayıttan düşen takipteki krediler dikkate alınmıştır. Önceki yılda pandemi nedeniyle alının önlemler nedeniyle düşük girişlerin yaşandığı takipteki kredilere 2021 yılındaki girişlerin biraz daha fazla olabileceği öngörülüyor. Diğer yandan, Banka, net kredi risk maliyetinin (kur riski hariç) 200 baz puan altında olmasını öngörüyor. Banka, takipteki kredilerde artış olsa da pandemi döneminde ayrılan karşılıklar sayesinde bunun kar - zarar rakamlarına etkisinin sınırlı olacağını açıkladı.
Garanti Bankası net ücret ve komisyon gelirlerinde %14 - %16 oranında artış beklerken, operasyonel giderlerde ortalama enflasyon kadar (yaklaşık %13 - %14 arası) artış öngörüyor. Son olarak Banka, gider/gelir oranının ise %40'ın altında kalmaya devam etmesini bekliyor.
Ziraat Yatırım
Migros (MGROS, Sınırlı Pozitif), CarrefourSA (CRFSA, Nötr): Şirket ile CarrefourSA arasında, CarrefourSA tarafından işletilmekte olan 34 adet mağazanın, kiracılık hakkının ve kira sözleşmelerinin devri hususunda 07.01.2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında gerekli hukuki ve idari izinlerin alınması için Rekabet Kurulu'na izin başvurusu yapılması dahil resmi ve özel kurum ve kuruluşlar nezdinde iş ve işlemler başlatılacak olup, devir işlemleri Rekabet Kurulu onayı sonrasında gerçekleştirilerek geçerlilik arz edecektir. Mağaza adedi, mağaza lokasyonları ve devir bedeli uyarlamaya tabi olup, Rekabet Kurulu onayının ardından kesinleşecek ve gerekli açıklama yapılacaktır.
Ziraat Yatırım
Netaş (NETAS, Pozitif): Şirket ile İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü arasında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün (NVİGM) 2021 yılı merkez ve taşra genel bakım, geliştirme ve güncelleme hizmeti alımı için toplam 184,78mn TL + KDV bedelli yeni bir sözleşme imzalanmıştır. 30/12/2020 tarihi itibariyle imzalanan sözleşme 01.01.2021-31.12.2021 dönemini kapsamaktadır.
Ayrıca, Şirket ile Turkcell Satış ve Dijital İş Servisleri A.Ş. arasında İstanbul dahil 13 ilde yeni nesil 112 acil çağrı merkezi projesi altyapı kurulumu işi hizmet ve mal alımı kapsamında toplam bedeli 138mn TL + KDV bedelli 3 farklı sözleşme imzalanmıştır. 30/12/2020 tarihi itibariyle imzalanan sözleşmeler 01.01.2021-01.06.2021 dönemini kapsamaktadır.
Ziraat Yatırım
Altın: Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin geçen yıl 42 ton altın ürettiğini, şu anda yatırım hazırlığında olan 20 projenin önümüzdeki yıllar içinde devreye girmesiyle altın üretiminin 100 tona çıkacağını söyledi.
RTA Laboratuvarları (RTALB): COVID-19 virüsünün tespitinde faydalanılan ve şirkete ait olan Diagnovital Influenza -A/B- SARS-COV-2 MULTIPLEX REAL TIME PCR KIT'inin Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu nezdinde Ürün Takip Sistemi'ne kaydı gerçekleşmiştir.
Ziraat Yatırım