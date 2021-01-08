Koronavirüs belirsizliğinin sürmesi altın fiyatları için düşüşü sınırladı: Petrol yatay seyretti

Doların ve ABD hazine tahvil getirilerinin yükselmesiyle hafif gerileyen altın fiyatlarındaki düşüş, koronavirüs belirsizlerinin sürmesiyle 1,900 doların üzerinde tutundu.



Suudi Arabistan'ın petrol üretimini günde ortalama 1.0 milyon varil kısıntı yapacağını açıklamasının yarattığı olumlu havayla, petrol fiyatları da pandemi döneminin zirvesinde yatay hareket ediyor.



Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) toplantısında alınan karara göre, Rusya Şubat ve Mart aylarında petrol üretimini günde ortalama 65,000 varil, Kazakistan da aynı aylarda petrol üretimini günde ortalama 10,000 varil artıracak. Buna karşılık, Suudi Arabistan, aynı aylarda gönüllü olarak, üretimi günde ortalama 1.0 milyon varil azaltacak.



ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stokları, 1 Ocak'ta biten haftada 8.0 milyon varil düşüşle 485.5 milyon varile geriledi. Aynı haftada ABD'deki toplam petrol stokları da 2.4 milyon varil düştü.



Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;



- Brent petrol yüzde 0.26 artışla 54.66 dolar,

- Batı Teksas yüzde 0.35 artışla 51.12 dolar,

- altın yüzde 0.32 düşüşle 1,907.58 dolar,

- gümüş yüzde 0.68 düşüşle 27.00 dolar,

- bakır yüzde 1.23 artışla 8,172.00 dolar,

- platin yüzde 0.28 düşüşle 1,118.56 dolar,

- paladyum yüzde 0.23 düşüşle 2,423.99 dolar düzeyindeydi.



İç piyasada gram altın 450 liraya, çeyrek altın 740 liraya, Cumhuriyet altını da 2,948 liraya geriledi.



Ahlatcı Yatırım'ın analizinde. "Suudi Arabistan'ın 'gönüllü' üretim kesintisi açıklamasına ek olarak, ABD'de stoklarının geçen hafta düştüğünü gösteren veriler sonrası Brent Petrol'ün 2019 Şubat ayının sonundan bu yana en yüksek seviyesine yükseldiği takip edilmişti. Dün ise

ABD'de azalan petrol stokları, Suudi Arabistan'ın üretimi azaltmasından destek bulan Brent petrolde alıcı görünümün devam ettiği izlendi. Teknik olarak incelediğimizde, Brent petrolün 54.60 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi" denildi ve altın fiyatlarına ilişkin de şu değerlendirme yapıldı:



"Çarşamba günü dikkatler Georgia'daki Senato oy sayımı üzerinde kalmayı sürdürürken, dolar ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde gözlenen toparlanmaya ek olarak, piyasalardaki iyimser hissiyat ons altında satışların derinleşmesine neden olmuştu. Geçtiğimiz gün ise Kongre'de 270 delegenin oyunu alan Biden'ın başkanlığı tescillenmesi ve dolar endeksinde gözlenen toparlanma sinyalleri artan vaka endişelerine rağmen değerli metalde baskıları sürdürdü. Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 1910 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi."

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