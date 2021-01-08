SON DAKİKA! Merkez Bankası başladığını duyurdu: Artık para transferi saniyeler içinde 7/24 yapılabilecek

Son dakika haberi... Merkez Bankası, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) olarak isimlendirilen bu yeni sistemle vatandaşların, farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebileceği açıklamıştı.

FAST Sistemi, 18 Aralık'tan itibaren pilot uygulama olarak hizmete alınmış ve, "Sistemin kısa bir zaman içerisinde tüm finansal kuruluşları kapsayacak şekilde yaygınlaşması hedeflenmektedir." açıklaması yapılmıştı. Merkez Bankası FAST uygulamasının 8 Ocak itibariyle başladığını duyurdu.