ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi: Azli görüşmeye hazırız

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Meclis üyelerine bir mektup göndererek Başkan Donald Trump'ın görevden azline yönelik tasarının Temsilciler Meclici Genel Kurulu'nda görüşülmesine başlamaya hazır olduklarını söyledi.

Pelosi, Temscilciler Meclisi Çoğunluk lideri Stany Hoyer'in Rashkin tarafından hazırlanan ve Başkan Yardımcısı Pence'nin ABD Anayasası'nın 25'nci maddesini yürürlüğe sokmasını isteyen tasarının görüşülmesi için oybirliği aradığını da ifade etti. Ancak Pelosi, Başkan Yardımcısı Pence'nin 24 saat içinde harekete geçmemesi halinde Temsilciler Meclisi'nin azil tasarısını görüşmeye başlayacağını da vurguladı.