Altın ve petrol fiyatları düştü

Altın fiyatları, ABD Hazine tahvilleri ve dolardaki yükselişin etkisiyle sert düşerken, petrol fiyatları da, Avrupa genelinde uygulanan kısıtlama önlemlerinin yanında, Çin'de de başlayan seyahat yasaklarının oluşturduğu talep baskısıyla geriledi.



Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;



- Brent petrol yüzde 1.90 düşüşle 55.29 dolar,

- Batı Teksas yüzde 1.76 düşüşle 51.80 dolar,

- altın yüzde 0.31 düşüşle 1,841.76 dolar,

- gümüş yüzde 2.22 düşüşle 24.74 dolar,

- bakır yüzde 1.07 düşüşle 8,084.50 dolar,

- platin yüzde 1.84 düşüşle 1,048.37 dolar,

- paladyum yüzde 0.70 artışla 2,392.29 dolar düzeyindeydi.



Altın fiyatları küresel piyasalarda düşse de, dolardaki yükselişe bağlı olarak iç piyasada gram altın 442 liraya, çeyrek altın 727 liraya, Cumhuriyet altını da 2,899 liraya yükseldi.



Ahlatcı Yatırım'ın analizinde, altın fiyatlarının ABD'nin Georgia eyaletinde yapılan 2. tur senato seçimlerini Demokratlar'ın kazanması sonrasında sert geri çekildiğine işaret edilerek, ""Senatoda Cumhuriyetçiler'e karşı 50'ye 50 denge sağlayan Demokratlar, seçilmiş Başkan Yardımcısı Camala Harris'in 'Senato Başkanı' sıfatıyla göreve başlamasının ardından, mecliste çoğunluğu ele geçirecek olması ve oluşan yeni teşvik beklentileri risk iştahını artırırken bu durum sarı metalde sert satışlara neden oldu. Veri takvimi açısından sakin olan haftanın ilk işlem gününde piyasada oluşan fiyatlamaları yakından izlemeyi sürdüreceğiz. Teknik olarak incelediğimizde, altının ons fiyatının 1850 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi" denildi ve petrol fiyatlarına ilişkin de şu değerlendirme yapıldı:



"ABD'de azalan petrol stokları, Suudi Arabistan'ın üretimi azaltmasından destek bulan Brent petrolde alıcı görünümün desteklendiği izlenmişti. Haftanın son işlem gününde ise takip edilen üretim kısıtlama vaatlerine ek olarak, Demokratlar'ın Georgia'daki seçimleri kazanması ve risk iştahında gözlenen toparlanma Brent petrolde son 11 ayın en yüksek seviyelerinin test edilmesine neden oluyor.



"Küresel bazda devam eden aşılama süreçlerine ek olarak OPEC+ (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefikleri) toplantısından çıkan üretim kısıtlama kararı ile yeni hafta da Brent petrolde yukarı yönlü hareketlerin devam ettiğini görebiliriz."

Brent petrolün varili 55,13 dolar