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kullanımında yol haritası netleşti

İngiltere Merkez Bankası () ve Finansal Yönetim Otoritesi (FCA) Libor'un kullanımına bu yıl sonuna kadar son verilmesi için yol haritasını netleştirdi.

Giriş Tarihi: 11.1.2021 15:40 Son Güncelleme: 11.1.2021 15:54 ABONE OL
LIBOR kullanımında yol haritası netleşti

İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Finansal Yönetim Otoritesi (FCA) bugün yaptıkları açıklama ile gösterge faiz olarak Libor'un kullanımına bu yıl sonuna kadar son verilmesi için yol haritasını netleştirdiler.

FCA üyesi Edwin Schooling Latter yaptığı açıklamada, şirketlerin yeni finansal kontratları SONIA'ya geçirmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaları gerektiğini belirterek, "Gecikme için artık herhangi bir neden yok" diye konuştu.

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LIBOR kullanımında yol haritası netleşti
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