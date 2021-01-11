Son dakika: Altın fiyatları sert düştü: İşte altın için altın strateji!

GRAM ALTIN 5.5 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Gram altın fiyatları hem ons hem de dolar/TL'deki hareketlere bağlı olarak yön buluyor. Gram altın dolar/TL'deki yukarı yönlü hareketlerin etkisiyle 6 Kasım tarihinde 540 TL'yi gördü. Ekonomide yeni dönem adımları ile yönünü aşağı çeviren dolar/TL'deki sert düşüşün etkisiyle gram altın fiyatları hızlı bir düşüş gösterdi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) parasal sıkılaştırmaya giderek, ortodoks politikalara keskin geçiş yapmasıyla dolar/TL'deki zayıf seyir güçlendi. Bu durumla beraber gram altında zaman zaman görülen yükseliş hareketleri sınırlı kaldı ve gram altın fiyatları yeni haftanın ilk işlem günü 5.5 ayın en düşük seviyesi olan 430 liraya kadar çekildi. Bu seviye en son 28 Temmuz tarihinde görülmüştü.