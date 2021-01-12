Atlanta Fed Başkanı Bostic: Güçlü toparlanma ile varlık alımları azaltılabilir

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ekonomisin bu yıl hızlı bir toparlanma göstermesi halinde Fed'in tahvil alım teşvik çabalarını azaltmaya yılın ilerleyen dönemlerinde başlayabileceğini söyledi.

Ekonominin iyi performans göstermesi halinde Fed'in aylık 120 milyar dolar büyüklüğündeki Hazine kağıdı ve mortgage destekli menkul kıymet alımını yavaşlatmasına açık olduğunu ifade eden Bostic, "Pek çok şey virüsün ve aşılamanın nasıl ilerlediğine bağlı olacak, ancak işler iyi gider ise Fed politikasının da buna tepki vermesi gerekecek" diye konuştu.

Konuşmasında, pandemi döneminde fiyat oynaklığından kaynaklı olarak enflasyon cephesinde ne yaşanmakta olduğunu bilmenin zor olduğunu ifadei eden Bostic, Fed'in ekonomidre toparlanmayı desteklemek için atabileceği adımlar olduğunu ve ihtiyaç olması halinde Fed'in bunları atacağını da vurguladı. Ancak Bostic, ABD'deki siyasi şiddetin kendisini koronavirüs salgınının etkilerinden kurtarmaya çalışan ekonomi için "ciddi zorluklar" yaratabileceği uyarısında da bulundu.

Bostic, "Demokratik sürecin uygulanmasını yönelik her türlü tehdit olağanüstü önemli ve ciddiye alınmalı. Eğer bu tehditler devam eden ise ekonominin faaliyeti için ciddi bir zorluk oluşur" diye konuştu.

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