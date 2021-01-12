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BlackRock bazı Çin menkul kıymetlerini yatırım fonlarından çıkardı

BlackRock, endeks sağlayıcılarının aldıkları kararlar çerçevesinde bazı Çin menkul kıymetlerini BYF'lerden çıkardı

Giriş Tarihi: 12.1.2021 09:03 Son Güncelleme: 12.1.2021 09:05 ABONE OL
BlackRock bazı Çin menkul kıymetlerini yatırım fonlarından çıkardı

Dünyanın en büyük varlık yönetim şirkteti olan BlackRock, ABD yönetiminin uyguladığı baskı sonrasında endeks sağlayıcıların aldıkları kararlara paralel olarak belirli Çin menkul kıymetlerini yönettiği Borsa Yatırım Fonları'ndan çıkardığını duyurdu.

BlackRock'ın yatırımcılarına gönderdiği bilgi notuna göre, BlackRock'ın borsaya kote 5 BYF'si bu değişikliklerden etkilendi. Etkilenen BYF'lerden 4'ü MSCI tarafından sağlanan endeksleri temel alarak, biri isi FTSE Russell China 50 Endeksi'ni baz alarak oluşturulmuştu.

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BlackRock bazı Çin menkul kıymetlerini yatırım fonlarından çıkardı
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