Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 12/01/2021

Verusaturk GSYO (VERTU): Yazılım sektöründe faaliyet gösteren 1,1mn TL ödenmiş sermayeye sahip Vektora Bilişim Teknolojileri A.Ş.'ye tahsisli sermaye artırımı yöntemi ile (%35) ve mevcut ortaktan pay alımı yöntemi ile %25 olmak üzere toplam 1.015.500 adet pay için 28,3mn TL karşılığında %60 oranında ortak olunmuştur. Vektora Bilişim Teknolojileri A.Ş. 2003 yılında kurulmuş olup, 203 personeli ile yazılım sektöründe faaliyet göstermektedir.

Ziraat Yatırım