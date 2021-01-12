Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 12/01/2021

12 Ocak 2021 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Hektaş (HEKTS, Nötr): Şirket, Kayıtlı Sermaye Tavanının geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarına uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının 400mn TL'den 1 milyar TL'ye çıkarılması konusunda gerekli iznin alınması amacıyla SPK'ya dün başvuruda bulunduğunu duyurmuştur.
Ziraat Yatırım
Pegasus (PGSUS, Nötr): Şirketin Aralık ayındaki yolcu sayısı 2019'un aynı ayına göre %61 azalışla 0,95mn kişi olmuştur. Yolcu doluluk oranı ise 13,5 puan azalışla %74,1'i göstermiştir. 2020 yılında yolcu sayısı %52 azalışla 14,71mn olurken, yolcu doluluk oranı 8,4 puan azalışla %80,2 olarak gerçekleşmiştir.
Ziraat Yatırım
Mobilya: Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç, geçen yıl Türkiye'den ABD'ye 283 milyon dolarlık mobilya ürünü ihraç edildiğini belirterek "Hedefimiz bu sene de ABD'ye en az yüzde 30 ihracatımızı artırmak olacak." dedi. Kaynak: AA
Halka Arz: İzmir Demir Çelik (IZMDC, Sınırlı Pozitif), bağlı ortaklığı İzdemir Enerji Elektrik Üretim AŞ'nin halka arzı için çalışmaları hızlandırdığını ve aracı kurumlar ile görüşmeler yürüttüğünü açıkladı. Bağlı ortaklığının halka arzı için geçen yıl Ocak ayında çalışmalara başlayan İzdemir, yaptığı açıklamada koronavirüs salgını ve Ekim ayında İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle halka arz çalışmalarının yavaşladığına dikkat çekti.
Armada Bilgisayar (ARMDA): Şirket, Commscope çatısı altında yer alan network ürünleri markası Ruckus ile distibütörlük anlaşması imzalamıştır.
Ziraat Yatırım
Verusaturk GSYO (VERTU): Yazılım sektöründe faaliyet gösteren 1,1mn TL ödenmiş sermayeye sahip Vektora Bilişim Teknolojileri A.Ş.'ye tahsisli sermaye artırımı yöntemi ile (%35) ve mevcut ortaktan pay alımı yöntemi ile %25 olmak üzere toplam 1.015.500 adet pay için 28,3mn TL karşılığında %60 oranında ortak olunmuştur. Vektora Bilişim Teknolojileri A.Ş. 2003 yılında kurulmuş olup, 203 personeli ile yazılım sektöründe faaliyet göstermektedir.
Ziraat Yatırım