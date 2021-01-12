Borsa İstanbul'da halka arz rüzgarı: 30 şirket hazırlanıyor!





"KADIN DÜNYASI GELİYOR"



Gündem küresel ısınma olunca sürdürülebilirlikle ilgili her adım dikkat çekici hale geliyor. Bu konuda da yine kadınlar öncü. Koton "Yaşama Saygı" platformu kurdu ve bir süredir bu yönde koleksiyonlar üretiyor. Türkiye'nin BCI (iyi pamuk inisiyatifi) üyesi ilk üyesi oldu. İşin imzası Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz'a ait. A Para'da Yüksek Topuklar programında Yılmaz ile dijital dönüşümde kadınların rolünü de konuştum. Yılmaz, "Dijital dönüşümün kadın ve erkeklerin iş yaşamında kendilerine biçilen roller ve genel kabullerle ilgili kalıplaşmış algıları kırma imkânı verdiğini düşünüyorum. Dijital dünyada biraz kimliklerimiz, cinsiyetlerimiz yok oluyor. Bu objektivite bence kadına bir fırsat sağlayacak. Çok yönlü bakış açısının aslında ne kadar önemli olduğunu hem iş hem insan yönetiminde görüyoruz. Daha kadın dünyası geliyor bence" diyor.

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