Fed'in ABD Hazinesi'ne aktardığı kazanç 2020'de arttı

Fed'in 2020 yılında ABD Hazinesi'ne aktardığı kazanç, 2019 yılındaki 54,9 milyar dolardan 88,5 milyar dolara çıktı. Bu, 2016 yılından bu yana Fed'in Hazine'ye aktardığı en büyük rakam oldu.

Fed'in, ABD Hazinesi'ne ödemelerini artırması Fed bölgesen bankalarının net karlarının arttığına işaret ediyor. Yapılan açıklamaya göre, Fed'in geçen yıl 7 trilyon doları aşan bilançosu 100 milyar dolar civarında faiz geliri sağladı.

Fed elde ettiği kazançzlar ile faaliyet harcamalarını karşıladıktan sonra artan kısmı Hazine'ye transfer ediyor. Fed'in 2020 yılı mali sonuçlarının detayları Mart ayında açıklanacak.

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