ING: İtalya'da erken seçim riski nedeniyle euro gerileyebilir

Euronun İtalya'da erken seçim riski nedeniyle gerileyebileceği ifade edildi. ING analistlerine göre, İtalya'da erken seçim ihtimali İtalya/Almanya 10 yıllık tahvil faiz farkını artırarak euroda gerilemeye neden olabilir.

İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte ile koalisyon ortağı küçük partinin Başkanı eski Başbakan Matteo Renzi arasında ekonomi politikaları nedeniyle yaşanan anlaşmazlığın yarattığı erken seçim riski yaratıyor.

ING, "Biz koalisyon hükümeti dağılsa bile erken seçim ihtimalini dışlamaktan yanayız ancak piyasa durumu fiyatlamak isteyebilir" yorumunda bulundu.

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