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: 'da erken seçim riski nedeniyle euro gerileyebilir

 analistlerine göre euro, 'da erken seçim riski nedeniyle gerileyebilir.

Giriş Tarihi: 12.1.2021 14:52 ABONE OL
ING: İtalya'da erken seçim riski nedeniyle euro gerileyebilir

Euronun İtalya'da erken seçim riski nedeniyle gerileyebileceği ifade edildi. ING analistlerine göre, İtalya'da erken seçim ihtimali İtalya/Almanya 10 yıllık tahvil faiz farkını artırarak euroda gerilemeye neden olabilir.

İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte ile koalisyon ortağı küçük partinin Başkanı eski Başbakan Matteo Renzi arasında ekonomi politikaları nedeniyle yaşanan anlaşmazlığın yarattığı erken seçim riski yaratıyor.

ING, "Biz koalisyon hükümeti dağılsa bile erken seçim ihtimalini dışlamaktan yanayız ancak piyasa durumu fiyatlamak isteyebilir" yorumunda bulundu.

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ING: İtalya'da erken seçim riski nedeniyle euro gerileyebilir
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