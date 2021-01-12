Joe Biden: İlk önceliğimiz teşvik paketi olacak

ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, göreve başlamasının ardından ilk önceliğinin teşvik paketi olacağını söyledi. Başkan, teşvik paketinin büyüklüğünü Perşembe günü duyuracaklarını da bildirdi.

Biden ayrıca pandeminin önümüzdeki haftalarda daha iyiye gitmeden önce daha kötü hale geleceğini kaydetti. Trump'ın mevcut şartlarda görevde kalmaması gerektiğini söyledi.

Öte yandan seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise "İlk 100 günde önceliğimiz pandemi ile mücadele olacak. Aşının herkese eşit ve ücretsiz dağıtımına odaklanacağız" yorumunda bulundu.

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