Haberler Haberler Haberleri Son dakika: Altın fiyatları çakıldı: İşte altın için altın strateji!

: çakıldı: İşte için altın strateji!

haberler: sert düştü. , 2021 yılında da en çok araştırılan konularının başında geliyor. fiyatları ABD tahvilleri ve dolar endeksindeki yükselişle gerilerken, fiyatları ise hem dolar/TL hem de ons tarafındaki zayıf seyirle son 5.5 ayın en düşük seviyesini gördü. Altın fiyatları için son dakika Covid-19 aşısı gelişmeleri öne çıkarken, ABD'den gelecek teşvik paketi haberleri gündemdeki sıcaklığını koruyor.

A PARA İNTERNET
Giriş Tarihi: 12.1.2021 08:43 Son Güncelleme: 12.1.2021 09:02 ABONE OL
Son dakika haber: Altın fiyatları sert düştü: İşte altın için altın strateji!

haberi… 2021 yılına hareketli başladı. Pandemi döneminin güvenli liman etiketine sahip , artan riskler ve dünyada uygulanan düşük faiz politikasının etkisiyle tarihi zirvelerini test ederken, yeni yılda zayıf seyir sergiliyor. Yatırımcılar 2021 yılında '', '' sorusuna yanıt ararken, A Para'da yayına katılan uzmanlar altın için kritik değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika haber: Altın fiyatları sert düştü: İşte altın için altın strateji!

ALTIN YENİ KISITLAMALAR VE MUTASYON HABERİYLE YÜKSELDİ

Ons 8 Ağustos tarihinde 2075 dolar ile tarihi zirvesini gördü. Bu noktadan sonra gevşeme hareketleri sergileyen , koronavirüs aşısı gelişmeleriyle Kasım ayının son işlem gününde 1764 dolara kadar geriledi. Daha sonra koronavirüs mutasyon haberleri ve yeni kısıtlamalar ile yeniden yönünü yukarı çeviren ons 1900 dolar bandında kapattı.

Son dakika haber: Altın fiyatları sert düştü: İşte altın için altın strateji!

AŞILARIN MUTASYONDA DA ETKİLİ OLDUĞU HABERİ YÖNÜ YENİDEN AŞAĞI ÇEVİRDİ

Yükselişini teşvik paketi beklentileri ile yeni yılda da sürdüren , 1950 dolar bandını aştı. Ancak ABD'deki Senato'daki güç dengesini belirleyecek Georgia seçimlerinin sonucu ile düşüşe geçti. Hem Başkanlık hem de Senato gücünün Demokratların eline geçtiği durumu ifade eden 'Mavi Dalga'nın gerçekleşmesi, daha önce teşvik beklentileriyle yukarı yönlü hareketler sergileyen için artık teşvik hikâyesinin yavaş yavaş son bulacağı durumu oluştu. Bu duruma koronavirüs aşılarının mutasyonda da etkili olacağı eklenince altında yükselişler sınırlı kaldı ve ons yeniden 1800 dolar bandına doğru hareketlendi.

Son dakika haber: Altın fiyatları sert düştü: İşte altın için altın strateji!

ONS DOLAR ENDEKSİNDEKİ VE HAZİNE TAHVİLLERİNDEKİ YÜKSELİŞ İLE DÜŞTÜ

Ons yeni haftada ABD Hazine tahvillerindeki yükseliş ve dolar endeksindeki dipten dönüşün etkisiyle sert düşerek, 1817 doları gördü.

Son dakika haber: Altın fiyatları sert düştü: İşte altın için altın strateji!

GRAM ALTIN 5.5 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Gram hem ons hem de dolar/TL'deki hareketlere bağlı olarak yön buluyor. dolar/TL'deki yukarı yönlü hareketlerin etkisiyle 6 Kasım tarihinde 540 TL'yi gördü. Ekonomide yeni dönem adımları ile yönünü aşağı çeviren dolar/TL'deki sert düşüşün etkisiyle gram fiyatları hızlı bir düşüş gösterdi.

Merkez Bankası'nın (TCMB) parasal sıkılaştırmaya giderek, ortodoks politikalara keskin geçiş yapmasıyla dolar/TL'deki zayıf seyir güçlendi. Bu durumla beraber gram altında zaman zaman görülen yükseliş hareketleri sınırlı kaldı ve gram altın fiyatları yeni haftanın ilk işlem günü 5.5 ayın en düşük seviyesi olan 430.9 liraya kadar çekildi. Bu seviye en son 28 Temmuz tarihinde görülmüştü.

Son dakika haber: Altın fiyatları sert düştü: İşte altın için altın strateji!

'GEREKİRSE DAHA FAZLA SIKILAŞTIRMAYA GİDERİZ' AÇIKLAMASI DOLARI BASKILIYOR

Ekonomide yeni dönemle beraber Merkez Bankası'nın attığı adımların yanı sıra 'Gerekirse daha fazla sıkılaştırmaya gideriz' açıklamaları dolar/TL'yi baskılayan en büyük unsur olarak dikkat çekti. Merkez Bankası'nın verdiği mesajlar faizin enflasyon üzerinde tutularak yatırımcılara pozitif getiri sağlanacağını gösteriyor. Bu durum dolar kurunda ani yükselişleri frenleyen ve istikrarlı bir görüntü çizmesini sağlayabilecek yegane etmen olarak dikkat çekti. Bu durum Mavi Dalga senaryosu ile küresel düzeyde zayıf kalacak dolarla birleşince TL varlıklarının cazibesini artıracak unsur olarak göze çarpıyor.

6 Kasım 2020 tarihinde 8.58 lirayı gören dolar/TL, yeni para politikasının etkisiyle zayıf seyrini sürdürerek 7 Ocak 2021'de 7.23'ü gördü.

Son dakika haber: Altın fiyatları sert düştü: İşte altın için altın strateji!

YABANCI BANKALAR DOLAR/TL TAHMİNLERİNİ DÜŞÜRDÜ

Yabancı bankalar yayınladıkları raporlarda dolar/TL'deki zayıf seyrin sürebileceğine dikkat çekti. HSBC, yıl sonu dolar/TL tahmini 7.10 olarak açıklarken, tam bir normalleşmenin kuru 6.50 seviyesine kadar çekebileceği tahmin etti. İsviçreli banka UBS ise 2021'in ilk çeyreğinin sonunda dolar/TL'nin 7 liralara kadar gevşeyebileceğini savunurken, Credit Suisse ise kurda kısa vadeli hedefi 7 lira olarak revize etti.

Dolar/TL'nin zayıf kalacağı beklentisi gram için yükselişleri sınırlayan ve satışları güçlendiren en büyük etmen olarak görülüyor.

Son dakika haber: Altın fiyatları sert düştü: İşte altın için altın strateji!

A Para'da yayına katılan uzman isimler değerlendirmesinde bulundu.

"200 GÜNLÜK HAREKETLİ ORTALAMA KIRILIRSA ALARM DURUMUNDA OLMAK LAZIM"

Stratejist Cüneyt Paksoy A Para'da yayına katılarak fiyatlarının teknik analizini çıkardı. Paksoy, fiyatları için 1817 dolar seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalamaya dikkat çekerek ve altının ciddi bir yerde sıkışma yaptığını ifade ederek, "Ons altında 200 günlük hareketli ortalama kırılırsa alarm durumunda olmak lazım" dedi.

Son dakika haber: Altın fiyatları sert düştü: İşte altın için altın strateji!

GRAM ALTINDA NASIL STRATEJİ İZLENMELİ?

Ons altındaki hareketlerin gramda da etkili olduğunun altını çizen Paksoy, gram için stratejisini açıkladı. Paksoy, gram altında 450 liranın altında 400-420 liraya yaklaştıkça alım, 450 üzerinde 470 liraların üzerinde gittikçe satım olarak kısa vadeli stratejisini açıkladı. Uzman isim orta ve uzun vadede ise hikâye değişmedikçe 400 lira ve altının hep alım olduğunu ifade etti.

Son dakika haber: Altın fiyatları sert düştü: İşte altın için altın strateji!

İşte Stratejist Cüneyt Paksoy'un A Para'daki o açıklamaları:

Altın fiyatları için nasıl bir strateji izlenmeli?

Son dakika haber: Altın fiyatları sert düştü: İşte altın için altın strateji!

"ONS ALTINDA 2050 DOLARA DOĞRU HER YÜKSELİŞ SATIŞ FIRSATI"

Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan A Para'da yayına katılarak değerlendirmesinde bulundu. Doğan, ons altında 2050 dolara doğru her yükselişin satış fırsatı olduğunu belirterek "Altında geçen seneki trendi görmemiz için salgın ile ilgili çok ciddi belirsizliklerin oluşması lazım" dedi.

Son dakika haber: Altın fiyatları sert düştü: İşte altın için altın strateji!

İşte Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan A Para'daki o açıklamaları:

Üzeyir Doğan: Altında 2050 dolara kadar her yükseliş satış fırsatı

Son dakika haber: Altın fiyatları sert düştü: İşte altın için altın strateji!

"GRAM ALTIN İÇİN 420 LİRA SEVİYESİ ÖNEMLİ"

İnfo Yatırım Stratejisti Hüseyin Akseki A Para'da yayına katılarak değerlendirmesinde bulundu. Akseki, fiyatları için 420 lira seviyesinin önemli olduğunu ifade etti. Uzman isim ayrıca "Ons altında 1965 seviyesi aşılırsa 2075 yolu açılabilir" diye konuştu.

Son dakika haber: Altın fiyatları sert düştü: İşte altın için altın strateji!

İnfo Yatırım Stratejisti Hüseyin Akseki'nin A Para'daki açıklamaları:

Altın yön arıyor! Altın fiyatları için kritik seviyeler neler?

Son dakika haber: Altın fiyatları sert düştü: İşte altın için altın strateji!

DOLAR DÜŞÜŞÜNÜ SÜRDÜRECEK Mİ?

Alternatif Bank Ekonomik Araştırmalar Müdürü Serdar Şenol A Para'da piyasaların gündemini değerlendirdi. Şenol, CDS primlerinde 300 seviyesinin önemli bir kriter olduğunu belirterek, "CDS primlerinde 300 aşağı yönlü kırılırsa TL için daha iyi performans söz konusu olacak" dedi.

Son dakika haber: Altın fiyatları sert düştü: İşte altın için altın strateji!

Alternatif Bank Ekonomik Araştırmalar Müdürü Serdar Şenol'un A Para'daki açıklamaları:

Dolar kuru düşüşünü sürdürecek mi? | Video

Son dakika haber: Altın fiyatları sert düştü: İşte altın için altın strateji!

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Son dakika: Altın fiyatları çakıldı: İşte altın için altın strateji!
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