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S&P Global: ihraçları 155 milyar doları bulabilir

S&P Global, küresel ihraçlarının bu yıl 140-155 milyar dolara çıkmasını bekliyor.

Giriş Tarihi: 12.1.2021 12:58 ABONE OL
S&P Global: Sukuk ihraçları 155 milyar doları bulabilir

S&P Global, küresel Sukuk ihraçlarının bu yıl 140-155 milyar dolara çıkmasını bekliyor. Kuruluş tarafından hazırlanan raporda 2019 yılında Sukuk ihraçlarının 139,8 milyar dolar olduğu kaydedildi.

2021'de aralarında Türkiye'nin de olduğu İslami finans ülkelerinin büyüme hızlarının artmasının beklendiği kaydedildi. Değerlendirmede 2021 yılında küresel Sukuk ihraçlarının artmasında düşük faiz oranları ile yüksek likiditenin de etkili olacağı tahmini yapıldı.

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S&P Global: Sukuk ihraçları 155 milyar doları bulabilir
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