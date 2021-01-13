Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 13/01/2021

13 Ocak 2021 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Alarko GYO (ALGYO, Nötr): Şirket portföyünde yer alan gayrimenkuller için 2020 yılında yapılan kira sözleşmeleri tutarı KDV hariç yaklaşık 27mn TL'dir.
Ziraat Yatırım
Zorlu Enerji (ZOREN, Sınırlı Pozitif): Şirketin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ, 08.03.2020 tarih ve 31062 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 01.07.2020 tarihinde yürürlüğe giren "Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında, Manisa, Alaşehir'de işletmekte olduğu 45 MWe kurulu güce sahip Alaşehir I Jeotermal Enerji Santrali'ne entegre olarak güneş enerjisinden elektrik üretmek üzere "Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi (Ana Kaynak JES + Yardımcı Kaynak GES)" kurmayı planlamaktadır. Bu bağlamda mevcut elektrik üretim lisansının 48,5880 MWm / 45 MWe olarak tadil edilmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na başvuruda bulunulmuştur.
Ziraat Yatırım
Tav Havalimanları (TAVHL, Nötr): TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener Afrika ve Balkanlar'da takip ettikleri projeler olduğunu, stratejik ve finansal hedeflerle örtüşmesi halinde bunları portföye ekleyebileceklerini söyledi. (Kaynak: AA)
Enerji: Hidroelektrik Santralları Sanayi İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Taner Ercömert, Türkiye'nin geçen yıl yaptığı elektrik üretiminin 305 milyar kilovatsaat olduğunu ve üretimde yenilenebilir enerji kaynaklarının payının %42,4'e ulaştığını belirtti. Kaynak: AA
İnşaat: Maliyet endeksi, geçen yıl kasımda aylık bazda %2,9, yıllık bazda %22,99 artış kaydetti.
Orge Enerji (ORGE): Şirketin devam eden işleri arasında yer alan Kaynarca-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Projesi'nde, İşveren Gülermak-YSE Adi Ortaklığı ile, Sinyalizasyon Sistemi Lokal Kapsam İşleri'ne yönelik 600bin EUR+KDV tutarında ilave sözleşme görüşmelerine başlanmıştır. İşin Ağustos 2021'de bitirilmesi planlanmaktadır.
Ziraat Yatırım
Papilon Savunma-Güvenlik (PAPIL): Şirket halka arz dokümanlarında da belirtildiği üzere "Yurt Dışı İştirak Edinimi, Şube Açılması veya İş Ortaklıkları Vasıtasıyla Büyüme" hedefi doğrultusunda Birleşik Krallık'ta bağlı ortaklık kurulması çalışmaları kapsamında PAPIL10 Technologies Ltd, %100 Papilon AŞ ortaklığında 1GBP başlangıç sermayesi ile 12.01.2020 tarihinde Londra, İngiltere'de kurularak tescil edilmiştir.
Ziraat Yatırım
Ulusoy Un (ULUUN): Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açılan İthal Yemlik Mısır ihalesine Şirket'in 12.01.2021 tarihinde vermiş olduğu teklif kapsamında Ulusoy Un uhdesinde kalan miktar 15.02.2021 tarihine kadar teslim edilecektir.
Ziraat Yatırım
Verusa Holding (VERUS): Şirketin %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Boksit İşletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu maden ruhsat sahalarından Adana Tufanbeyli boksit madeni sahasına ilişkin olarak T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından "Orman İzini" verildiğine ilişkin bildirim bugün şirkete gönderilmiştir.
Ziraat Yatırım