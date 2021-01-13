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Cleveland Başkanı Mester: Fed toparlanmayı desteklemeye devam etmeli

Cleveland Başkanı Loretta Mester, para politikasında ayarlamaya gitmeyi, Fed'in varlık alımlarının hızını veya büyüklüğünü değiştirmeyi tartışmak için çok erken olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 13.1.2021 09:11 ABONE OL
Cleveland Fed Başkanı Mester: Fed toparlanmayı desteklemeye devam etmeli

ABD ekonomisinin bu yıl güçlü devlet desteğine ihtiyaç duymaya devam edeceğini belirten Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, cari para politikasının ekonomide yaşanması beklediği gelişmelerle başa çıkmak için uygun şekilde konumlandığına inanmaya devam ettiğini de vurguladı.

"Ekonomide yılın ilk bölümünde bir yavaşmanın, orta vadeli görünüm değişmediği sürece para politikasında değişiklik gerektirmesini beklemiyorum" diye konuşan Mester, "Yılın ikinci yarısında büyümenin güçlenmesinin de Fed'in para politikasını değiştirmesini gerektirmeyeceğine inanıyorum. Çünkü, ekonominin hala bizim istihdam ve enflasyon hedeflerimizden çok uzak olmaya devam etmesini bekliyorum" dedi.

Mester, ekonomik görünüme yönelik cari değerlendirmeleri ışığında para politikasının "sabırlı şekilde destekleyici" olmaya devam etmesi gerektiğini vurguladı.

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Cleveland Fed Başkanı Mester: Fed toparlanmayı desteklemeye devam etmeli
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