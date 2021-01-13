ECB Başkanı Lagarde: Bitcoin'e global denetim gelmeli

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB bünyesinde "dijital euro"nun beş yıl içinde çıkarılabileceğini umduğunu; ancak yine de, dijital euronun söz konusu süre içinde çıkarılabileceği konusunda emin olmadığını vurguladı.

"SONUNDA ELBETTE DİJİTAL EUROMUZ OLACAK"

Bir çevrimiçi konferanstaki konuşmasında, "Banknotlar varlığını sürdürecek; ancak, sonunda elbette dijital euromuz olacak" diyen Lagarde, buna karşın, dijital euronun tam olarak ne zaman çıkarılabileceğini "söylemenin zor olduğuna" dikkat çekti.

Lagarde Aralık ayının başında yaptığı bir konuşmada, dijital para biriminin çıkarılması konusunda hazırlıklarda, Çin'in, Avrupa Birliği (AB) ve ABD'deki çalışmaların da ilerisinde olduğunu söyledi.

Dijital euro çıkarmanın, "daha hızlı, daha ucuz ve daha güvenli" olacağının altını çizen Lagarde, buna karşılık, bu konuda somut adımlar atmadan önce üzerinde düşünülüp, kararlaştırılması gereken daha birçok konu olduğuna dikkat çekti.

"BİTCOİN İÇİN GLOBAL DÜZEYDE DENETİM GEREKLİ"

Avrupa Merkez Bankası Başkanı (ECB) Christine Lagarde, dijital para Bitcoin'in bazı durumlarda kara para aklama aktiviteleri için kullanıldığını ve bu konudaki yasal boşlukların kapatılması gerektiğini belirterek, global denetim ve düzenleme istedi.

Reuters Next konferansında konuşan Lagarde, "Bitcoin, bazı çarpık işler, kınanması gereken para aklama aktiviteleri için de kullanılan, oldukça spekülatif bir varlık" dedi. Bitcoin'in kullanıldığı kara para aklama v akalarına spesifik örnek vermeyen Lagarde, "Bir düzenleme, denetim olmalı. Bu regülasyonlar global seviyede belirlenmeli ve uygulanmalı, çünkü eğer bir boşluk olur ise bu boşluk kullanılır" diye konuştu.

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