2020'ler petrol talebinde artışın görüldüğü son 10 yıl olacak

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti. EIA'nın "Ocak 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, bu yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatı 52,70 dolar olarak tahmin edildi. Aralık ayı raporunda bu rakam 48,53 dolardı.

Raporda, geçen yıl 41,69 dolar olarak gerçekleşen Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının gelecek yıl 53,44 dolar olacağı öngörüldü.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ortalama varil fiyatının geçen yıl ortalama 39,17 dolar olarak gerçekleştiğine işaret edilen raporda, söz konusu fiyatın bu yıl 49,70 dolar, gelecek yıl 49,81 dolar olacağı tahmin edildi.

Öte yandan, raporda, Brent türü ham petrol fiyatlarının aralıkta birden fazla Kovid-19 aşısının uygulanmaya başlamasıyla artan ekonomik iyileşme beklentileri nedeniyle ortalama 50 dolara yükseldiği, ocak ayı başında ise Suudi Arabistan'ın şubat ve mart aylarında aylık 1 milyon varil kesinti yapacağını duyurmasının ardından son 10 ayın en yüksek seviyelerini gördüğü kaydedildi.

Küresel petrol stoklarının ve üretim fazlası kapasitesinin yüksek olması nedeniyle 2021'de petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü ivmenin sınırlı kalacağı öngörülüyor.

ÜRETİM BEKLENTİSİ DEĞİŞMEDİ

EIA'nın bu yıla ilişkin günlük ham petrol üretim beklentisi ise değişmedi. Buna göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 11 milyon 100 bin varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Brent petrolün varili 57,22 dolar

ABD'nin günlük ham petrol üretimi geçen yıl ortalama 11 milyon 290 bin varil olarak gerçekleşmişti. Söz konusu üretimin 2022'de ise 11 milyon 490 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

2020'LER PETROL TALEBİNDE ARTIŞIN GÖRÜLDÜĞÜ SON 10 YIL OLACAK

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) Enerji Görünümleri Başkanı Tim Gould, petrol üreticilerinin arz ve talebi dengelemek konusunda benzeri görülmemiş zorlukla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Gould, Covid 19 salgınına yanıt ve aşılama hızı gibi faktörlerin görünümü gölgelemekte olduğunu belirterek, "Üretici ülkeler işlerin nereye gideceği konusunda büyük belirsizlikle cebelleşiyorlar" diye konuştu.

Gould, 2020 yılı yılların global petrol talebinde artışın yaşandığı son 10 yıl olacağını öngördüklerini de vurguladı.