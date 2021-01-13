Petrol fiyatları yükseldi altın yatay seyretti

ABD Hazine tahvillerinin yükselişinin ardından art arda iki gün düşen değerli metaller, Çarşamba gününe, Salı günü yükseldiği düzeylerde yatay başlarken, Brent petrolün varil fiyatı 57 doları, Batı Teksas petrölünün varil fiyatı da 53 doları aştı.

Brent petrolün varili 57,22 dolar

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stoklarına ilişkin resmi verileri bugün ABD piyasalarının açılışından sonra açıklayacak.



Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;



- Brent petrol yüzde 0.86 artışla 57.27 dolar,

- Batı Teksas yüzde 0.83 artışla 53.75 dolar,

- altın yüzde 0.27 artışla 1,861.09 dolar,

- gümüş yüzde 0.34 artışla 25.63 dolar,

- bakır yüzde 1.95 artışla 7,998.50 dolar,

- platin yüzde 0.62 artışla 1,083.39 dolar,

- paladyum yüzde 0.29 düşüşle 2,391.79 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada gram altın 446 liraya, çeyrek altın 733 liraya, Cumhuriyet altını da 2,923 liraya yükseldi.

Ahlatcı Yatırım'ın analizinde, Geçen hafta ABD'de azalan petrol stokları Suudi Arabistan'ın üretimi azaltmasından destek bulan Brent petrolde "alıcı görünümü" desteklerken, haftanın son işlem gününde üretim kısıtlama vaatlerine ek olarak, Demokratların Georgia'daki seçimleri kazanması ve risk iştahında gözlenen toparlanmayla, Brent petrolde son 11 ayın en yüksek seviyelerinin test edilmesine neden olduğu anımsatıldı ve eklendi:

"Yükselie bu hafta da devam eden Brent petrolde bugün açıklanacak olan stok verisini takip edeceğiz. Teknik olarak incelediğimizde, Brent Petrol'ün 57.00 dolar seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlar ile petroldeki yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda 57.70, 58.80 ve 59.30 takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleridir" denildi.



Ons altının, geçen hafta 1960 dolar düzeyinden başladığı geri çekilme ile aralıksız dört işlem günü değer yitirdiği anımsatılan altın analizinde de şöyle denildi:



"Ons altında yaşanan toparlanma da dolar endeksinin yükselişine ara vermesi etkili olurken ABD'de daha büyük hükümet borçlanmasına dair beklentiler ile ABD Tahvil faizlerini yükseltmeye devam ediyor.



"Demokratların Georgia'daki Senato seçimlerinde zafer kazanmasının ardından 2021'de daha agresif mali harcamalar beklentilerini fiyatlanmaya devam ederken bugün ABD'de açıklanacak olan enflasyon verisini takip edeceğiz.



"Teknik olarak incelediğimizde, Ons Altın'ın 1855 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi."