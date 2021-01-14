Altın fiyatları gerilerken petrol yatay seyretti

ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) verilerine göre, ABD'de stratejik petrol stokları dışındaki hampetrol stokları, 8 Ocak'ta biten haftada 3.2 milyon varil düşüşle 482.2 milyon varile geriledi.



ABD'nin hampetrol ithalatı da bir haftalık sürede günde ortalama 900,000 varil artarak, günde 6.2 milyon varil düzeyine yükseldi. Aynı haftada benzin üretimi ise günde ortalama 7.5 milyon varil düzeyine, rafine edilmiş akaryakıt miktarı da günde ortalama 4.7 milyon varil düzeyine geriledi.

Rafinerilerin ürettikleri ürün miktarı da aynı haftada günde ortalama 274,000 varil artarak günde ortalama 14.7 milyon varile yükseldi. Bu dönemde rafinerilerin ortalama kapasite kullanım oranı da yüzde 82.0 olarak belirlendi.



Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;



- Brent petrol yüzde 0.03 artışla 55.91 dolar,

- Batı Teksas yüzde 0.04 artışla 52.85 dolar,

- altın yüzde 0.47 düşüşle 1,840.05 dolar,

- gümüş yüzde 0.13 düşüşle 25.21 dolar,

- bakır yüzde 0.34 düşüşle 7,971.00 dolar,

- platin yüzde 0.35 artışla 1,103.97 dolar,

- paladyum yüzde 0.22 düşüşle 2,394.64 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada gram altın 439 liraya, çeyrek altın 727 liraya, Cumhuriyet altını da 2,890 liraya geriledi.



Gedik Yatırım'ın analizinde, Brent petrolün 55 dolar düzeyinin üzerinde hareket ettiğine işaret edilerek, şöyle denildi:



"Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Genel Sekreteri Barkindo yapmış olduğu açıklamasında, en kötünün geride kaldığını ifade etti.

"Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol ise aşılamanın etkili olması durumunda petrol fiyatlarının yükselebileceğini belirtti.

"Petrol için hala net bir toparlanma görülmüyor. Kısa vade için bu beklenmiyor.



"Ancak dünya genelinde salgının azalma yolunda ilerlemesi, aşılamanın etkili olması durumunda ekonomilerin toparlanmaya başlamasıyla petrol fiyatlarındaki yükseliş daha da kuvvetlenebilir."



Gedik Yatırım'ın, ons altının yeni günde "hafif satıcılı" olduğuna işaret edilen altın analizinde de şöyle denildi:



"Dolar endeksi ve ABD hazine tahvillerindeki yükseliş, altını baskı altında tutuyor. Bu durum yükselişini zorlaştırıyor. ABD'de siyasi görünüm karışık.

"Temsilciler Meclisi, Trump'ın isyana teşvik ile suçlandığı azil maddesini kabul ettiğini ifade etti. Bu gelişmeye dair haberler bugünde önemli olabilir.

"Bugünün takviminde, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell konuşması ve Biden'ın teşvik paketini açıklaması bekleniyor. Powell'ın konuşmasında, enflasyon, toparlanma ve varlık alım programına dair açıklamalarda bulunacağı söyleniyor. Altının seyri için önemli bir gün olabilir."

Küresel düzeyde güçlenen dolar altın fiyatlarını geriletti