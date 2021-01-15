Başkan Erdoğan'dan reform açıklaması: Yakında kamuoyu ile paylaşacağız

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, DEİK üyeleri ile toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bütçeye gelen ilave yüklere rağmen, mali disiplinden taviz vermemekte kararlıyız. Gelişmekte olan ülkelerde yüzde 10,7'lik bütçe açığı verildiği bir dönemde, sağladığımız bu başarı takdire şayandır." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Salgın döneminde güçlü sağlık altyapısının yanı sıra ticarette, pazar ve ürün çeşitliliğinin önemini gördük. Salgın dönemi iş dünyamızın önünde yeni fırsat pencereleri açıyor. Türkiye olarak ticaret diplomasisi alanında yeni bir sıçramaya ihtiyaç duyuyoruz.

TÜM ZAMANLARIN İHRACAT REKORUNU KIRDIK

2020 yılının son ayında tüm zamanların ihracat rekorunu kırdık. Başlattığımız ihracatçılarımıza yeşil pasaport uygulamasından şu ana kadar 17 bin 514 iş adamımız faydalandı.

REFORM VURGUSU: YAKINDA PAYLAŞACAĞIZ

Bana yatırım lazım, istihdam lazım, üretim lazım, ihracat lazım. Eğer bu dört başlık yoksa hiçbir şey yok, biz bununla övüneceğiz. Ekonomi ve hukuk alanındaki reform gündemimizle ilgili yoğun bir hazırlık dönemini geride bıraktık. Yakında bu reformları kamuoyu ile paylaşacağız. Reform gündemimize uygun adımları hızla hayata geçireceğiz.

FAİZ VE ENFLASYON MESAJI

Küresel ticaret ve büyümede beklenen büyük düşüşe karşılık Türkiye pozitif büyüme çizgisinin altına düşmemeyi başarmış bir ülkedir. Yüksek faizle bir yere varamayız. Kur istikrarı, enflasyonla mücadelede önemli bir yer tutuyor. Asıl iş faizi aşağıya çekmekle enflasyonla mücadeledir. Güven ve istikrardan asla taviz veremeyiz. Yüksek faiz yükünden de kurtulacağımıza eminim.

BÜTÇE AÇIKLAMASI

2020 yılında toplam bütçe harcamaları 1 trilyon 202 milyar liraya ulaşarak, program hedefimizin altında kaldı. Bu sene için öngördüğümüz büyüme oranının gerçekleşmesi durumunda, bütçe açığı milli gelirin yüzde 3,6 oranına gerileyecektir. Yıl sonu bütçe açığımız 173 milyar lirayı bile bulmayarak, program hedefi olan 239 milyar liranın altında kaldı.

MALİ DİSİPLİNDEN TAVİZ VERMEMEKTE KARARLIYIZ

Bütçeye gelen ilave yüklere rağmen, mali disiplinden taviz vermemekte kararlıyız. Gelişmekte olan ülkelerde yüzde 10,7'lik bütçe açığı verildiği bir dönemde, sağladığımız bu başarı takdire şayandır. Salgının uzamasına bağlı olarak 2020'de bütçe gelirlerinden feragat edip hayata geçirdiğimiz düzenlemelerin bir bölümünü, bu senenin ilk çeyreğine ve hatta bazılarını 2021'in ilk yarısına kadar uzattık. Bir taraftan maliye politikasını aktif bir biçimde kullanırken, diğer yandan bütçe açığını aşağıya çekecek tedbirleri hayata geçireceğiz.

2021 yılı için bütçe açığını milli gelirin yüzde 3,5'i seviyesinde tutmayı, yeni hedef olarak belirledik

KAMUDA DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Kamuda tasarrufları artırmanın etkili bir yolu da dijital dönüşüme hız vermekten geçiyor. Hizmetlerimizi artırırken kamu olarak vatandaşın bize emanet ettiği vergileri en doğru şekilde ekonomik ve verimli kullanacağız.