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Biden'dan 1,9 trilyon dolar Covid-19 yardım paketi önerisi

başkanlığına seçilen , piyasaların merakla beklediği açıklamayı yaptı. Biden, krizle mücadele için 1,9 trilyon dolarlık yardım paketi önerisi sundu.

AA
Giriş Tarihi: 15.1.2021 08:50 ABONE OL
Biden'dan 1,9 trilyon dolar Covid-19 yardım paketi önerisi

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ve ekonomik krizle mücadele için 1,9 trilyon dolarlık yardım paketi önerisi sundu.

Biden, salgınla mücadeleyi hızlandırmak ve ekonomiyi canlandırmak için önerdiği 1,9 trilyon dolarlık kurtarma paketini açıkladı.

400 milyar doların doğrudan salgınla mücadeleye ve aşı dağıtımına ayrılacağı kurtarma paketinde, eyalet ve yerel yönetimlere de bütçe açığını kapatmaları için 350 milyar dolar ayrılacak.

Belirli bir gelir seviyesinin altındaki Amerikalılara 3. kez nakit para yardımı yapılması önerilen kurtarma paketinde, daha önce 600 dolar nakit para gönderilen Amerikalılara bu sefer 1400 dolar verilmesi planlanıyor.

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Biden'dan 1,9 trilyon dolar Covid-19 yardım paketi önerisi
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