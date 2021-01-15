Fahiş fiyat artışına geçit yok: 375 fırsatçı firmaya ceza yağdı!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik destekler için 2 milyondan fazla başvuru geldiğini belirterek, "Gelir kaybı desteğine 1 milyon 300 binin üzerinde, kira desteğine 754 bin civarında müracaat eden esnafımız var" dedi.

Pekcan, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) yönetimi ile biraraya gelen Bakan Pekcan esnaf ve sanatkarlara yönelik gelir kaybı desteğinin yanısıra kira desteğiyle Kovid-19'dan etkilenen işletmelerin yanında olduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

GEREKİRSE TÜM DESTEKLERİ UZATIRIZ

"Söz konusu desteklere yönelik talepleri ve başvuruları 30 Aralık itibarıyla almaya başladık. Burada en çok etkilenen 133 iş kolunu tespit ettik, web sitemizde yayımladık. Bunlarla ilgili faal olan ticari işletmelerde basit usulde vergiye tabi olanlardan, esnaf ve sanatkarlardan, vergi muafiyeti olan kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra eden esnaf ve sanatkarlarımızdan kimlerin yararlanabileceklerini ilan ettik. 11 Ocak Pazartesi günü akşamına kadar başvuru sürecini uzattık. Gerekirse yine uzatırız. Şu ana kadar 2 milyonun üzerinde başvuru var. 1 milyon 300 binin üzerinde gelir kaybı desteğine, 754 bin civarında da kira desteğine müracaat eden esnafımız var. Devletimizin her zaman olduğu gibi bu zor günlerde ticaret erbabımızın yanında olmuştur, bundan sonra da olmaya devam edecektir."

BEYANLARIN ÖRTÜŞMESİ GEREKİYOR

Desteğe müracaatlarda şu anda Ticaret Bakanlığındaki veri sistemiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki veri sisteminin karşılıklı olarak mutabakatını sağlamak için çalışma yapıldığını belirten Pekcan, "Bunlar tamamlanır tamamlanmaz da inşallah ocak ayı içinde bu ödemelerin mümkün olan en kısa zamanda gerçekleştirilmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yürüttüğümüz mutabakatları bu hafta sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz. Ama tabi kira desteği de olduğu için kiralayanın verileriyle kiracının beyanlarının örtüşmesi gerekiyor. Bunlar örtüşmediği zamanda da bu defa belki kira ödemesi veya kontrat sorgulaması yapmamız gerekecek" dedi.



Bazı otobüs, servis ve taksi şoförlerinin de kira desteğine müracaat ettiğini dile getiren Pekcan, "Bunlar kira hakları söz konusu olmayan iş kollarımız. Bunlar da kontrol ediliyor" diye konuştu.

FIRSATÇILARA GÖZ AÇTIRILMIYOR

Piyasadaki haksız fiyat artışı yapan işletmelere yönelik denetimlerin ve yaptırımların sorulması üzerine de, Pekcan, öncelikle pandemiyi fırsat bilerek fahiş fiyat uygulamak isteyenlere karşı Reklam Kurulu'nu devreye aldıklarını dile getirdi. Pekcan, pandemi ile birlikte İç Ticaret Genel Müdürlüğü bünyesinde Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nu oluşturduklarını hatırlatarak,""Yapılan denetimler sonucunda karara varılması belki zaman alıyor, tüketici bir şey gördüğü zaman hemen onu satanı cezalandırmamızı bekliyor. Ama böyle yaparsanız da ticareti kilitlemiş olursunuz. Biz ne yapıyoruz? Tespitimizi yapıyoruz ve o firmadan savunmasını istiyoruz, 10 gün süre veriyoruz. Savunması alındıktan sonra ilk kurul toplantısında karar alıyoruz. Burada ortak bir karar alınıyor. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun son toplantısında 92 firmaya 2 milyon 240 bin lira ceza kesildi. Kurul tarafından bugüne kadar 10 toplantıda 375 firmaya 11 milyon 855 bin lira ceza kesildi. Bunların arasında Tüketici Genel Müdürlüğümüzün ve Reklam Kurulu'nun kestiği cezalar yok. Pandemi döneminde en çok ceza verilen ürün grupları arasında gıda ürünleri bulunuyor. Elektronik eşya, tıraş makineleri, ekmek makineleri, kolonyalar, maskeler de var" şeklinde konuştu.

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