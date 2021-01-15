Son dakika: Bakan Pekcan'dan gelir kaybı desteği ve kira desteği açıklaması! Tarih verdi

Bakan Pekcan, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Türker ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti. EMD'nin faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Pekcan, ekonomi muhabirlerinin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının tüm dünyada hem arz hem talep yönüyle bir şok yarattığını ve İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra görülen küresel anlamda en büyük ekonomik krize neden olduğunu ifade eden Pekcan, aşının yaygın kullanımıyla beraber 2021 yılında salgından kurtulmayı ümit ettiklerini söyledi.

Pekcan, mutasyona uğramış Covid-19'un Avrupa'da hızla yayılmasının da Türkiye'yi olumsuz etkilediğine dikkati çekerek, bu süreci Türkiye'nin iyi yönettiğini, vaka sayılarının kontrol altına alındığını bildirdi.

En önemli konulardan birinin de Türkiye'nin sağlık sistemi ve bu sistemdeki "sosyal devlet anlayışı" olduğuna işaret eden Pekcan, bu yaklaşımın Türkiye'nin bütün dünyadan pozitif ayrışmasını sağladığını dile getirdi.

Pekcan, sadece sağlık değil, ekonomik hayatın da salgın sürecinden etkilendiğini hatırlatarak, bu anlamda restoranlar, kafeler gibi yerler ile turizm ve ulaştırma gibi sektörlerin, esnaf ve sanatkarların en çok etkilenen kesimler olduğunu ifade etti.

Bakan Pekcan, "İlk günden itibaren devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın himayelerinde hayata geçirilen Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi'nin kapsamını sürekli geliştirerek, hem finansman hem istihdam desteğiyle iş dünyamızın yanında oldu." diye konuştu.