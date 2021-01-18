Son dakika haberi | Bakan Elvan'dan bütçe açıklaması: Mali disiplinden taviz vermeyeceğiz

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan 2020 yılı bütçe sonuçlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Elvan, "Salgınla mücadelenin ihtiyaç göstereceği alan dışında, mali disiplinden asla taviz vermeyeceğiz. Enflasyonla mücadele politikalarıyla uyumlu kamu maliyesi politikaları devam edecek." diye konuştu.

Bakan Elvan Twitter'dan şunları söyledi:

MALİ DİSİPLİNDEN ASLA TAVİZ VERMEYECEĞİZ

2020 yılı bütçe açığımız, hedeflenen 239,2 milyar liranın altında 172,7 milyar lira olarak gerçekleşti ve 66,5 milyar lira tasarruf sağladık. Salgınla mücadelenin ihtiyaç göstereceği alan dışında, mali disiplinden asla taviz vermeyeceğiz.

KAMU MALİYESİ POLİTİKALARI DEVAM EDECEK

Enflasyonla mücadele politikalarıyla uyumlu kamu maliyesi politikaları devam edecek. 2021 yılı bütçesini iyileştirecek kalıcı tedbirler alıyoruz. Bu çerçevede, 2021 yılı bütçe açığını %3,5 olarak hedefliyoruz.

Uygulamayı öngördüğümüz makroekonomik politikalar, dengeli bir talebin ve sürdürülebilir bir büyümenin oluşumunu sağlayacaktır.

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'dan kararlılık mesajı