Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Asya ülkeleri ithalat için uzak değilse ihracat için hiç değil

Son dakika haberi: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Asya-Pasifik ülkelerini ihracat pazarı olarak görmenin vakti geldi, geçiyor. Bu ülkeler ithalat için uzak değilse, ihracat için hiç değil" dedi.

Bakan Pekcan, "Asya'ya yönelik yeni atılımlar yapmanın tam zamanı. Orta sınıfı gittikçe genişleyen, tüketim alışkanlıkları hızla çeşitlenen, teknoloji ve yenilikçilik altyapısı hızla gelişen devasa bir pazardan bahsediyoruz. Bu nedenle 'Yeniden Asya' demenin tam zamanıdır" diye konuştu.

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