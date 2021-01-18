Haberler Haberler Haberleri Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Asya ülkeleri ithalat için uzak değilse ihracat için hiç değil

: : Asya ülkeleri ithalat için uzak değilse ihracat için hiç değil

haberi: , "Asya-Pasifik ülkelerini ihracat pazarı olarak görmenin vakti geldi, geçiyor. Bu ülkeler ithalat için uzak değilse, ihracat için hiç değil" dedi.

AA
Giriş Tarihi: 18.1.2021 12:13 Son Güncelleme: 18.1.2021 12:40 ABONE OL
Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Asya ülkeleri ithalat için uzak değilse ihracat için hiç değil

Son dakika haberi: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Asya-Pasifik ülkelerini ihracat pazarı olarak görmenin vakti geldi, geçiyor. Bu ülkeler ithalat için uzak değilse, ihracat için hiç değil" dedi.

Bakan Pekcan, "Asya'ya yönelik yeni atılımlar yapmanın tam zamanı. Orta sınıfı gittikçe genişleyen, tüketim alışkanlıkları hızla çeşitlenen, teknoloji ve yenilikçilik altyapısı hızla gelişen devasa bir pazardan bahsediyoruz. Bu nedenle 'Yeniden Asya' demenin tam zamanıdır" diye konuştu.

Ayrıntılar geliyor...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Asya ülkeleri ithalat için uzak değilse ihracat için hiç değil
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA