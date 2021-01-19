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Son dakika: Bakan Pekcan duyuruldu: Müteahhitlik proje büyüklüğü 14 milyar doları aştı

Son dakika haberi: Ticaret Bakanı , "Müteahhitlik firmalarımızın 2020 yılında üstlendiği işlerin proje bedeli an itibarıyla 14,4 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşmıştır. 'un etkisini göz önünde bulundurarak 2021'de beklentimiz toplam müteahhitlik proje büyüklüğünün 15 milyar dolar seviyesini aşmasıdır" dedi.

AA
Giriş Tarihi: 19.1.2021 12:21 Son Güncelleme: 19.1.2021 13:03 ABONE OL
Son dakika: Bakan Pekcan duyuruldu: Müteahhitlik proje büyüklüğü 14 milyar doları aştı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Müteahhitlik sektörümüz bugün itibarıyla dünyanın 128 farklı ülkesinde 418,7 milyar dolar değerinde 10 bin 525 proje üstlenmiş bulunmaktadır." ifadesini kullandı.

Müteahhitlik firmalarının 2020 yılında üstlendiği işlerin proje bedelinin an itibarıyla 14,4 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştığını kaydeden Bakan Pekcan, "Covid-19'un etkisini göz önünde bulundurarak 2021'de beklentimiz toplam müteahhitlik proje büyüklüğünün 15 milyar dolar seviyesini aşmasıdır." şeklinde konuştu.

Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Asya ülkeleri ithalat için uzak değilse ihracat için hiç değil

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Son dakika: Bakan Pekcan duyuruldu: Müteahhitlik proje büyüklüğü 14 milyar doları aştı
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