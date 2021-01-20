Haberler Haberler Haberleri ABD Joe Biden ile Paris İklim Anlaşması'na geri dönüyor

ile 'na geri dönüyor

Seçilmiş Başkanı 'ın, görevi 'tan devraldıktan sonra özellikle pandemi, iklim değişikliği ve göç ile ilişkili 15 başkanlık kararnamesine imza atması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 20.1.2021 15:28 Son Güncelleme: 20.1.2021 15:29 ABONE OL
ABD Joe Biden ile Paris İklim Anlaşması'na geri dönüyor

ABD Başkanı Joe Biden, bugün yemin ederek görevi Donald Trump'tan devraldıktan sonra özellikle pandemi, iklim değişikliği ve göç ile ilişkili 15 başkanlık kararnamesine imza atacak.

Biden'in Basın Sözcüsü Jen Psaki yaptığı açıklamada, pandemi, ekonomi, iklik değişikliği ve ırksal eşitsizlik rizlerinin çözümü için Biden tarafından bugün öğleden sonra başkanlık emirleri, kararnameler yayınlanacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, imzalanacak kararnameler arasında federal binalara girişte ve federal çalışanlara maske takma zorunluluğu getirilmesi de var. Biden ayrıca, ABD'nin Paris İklim Anlaşması'na dönüşü için sürecin başlatılması emrini verecek ve Keystone XY petrol boru hattı için verilen başkanlık emrini ortadan kaldıracak.

Küresel piyasalarda gözler ABD'ye döndü: Joe Biden yemin edecek

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD Joe Biden ile Paris İklim Anlaşması'na geri dönüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA