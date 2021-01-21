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Yabancılar 31 milyon dolarlık aldı

Yurt dışında yerleşik kişiler, 15 Ocak haftasında net 31,4 milyon dolarlık ve 200 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri alırken, 17,7 milyon dolarlık sattı

AA
Giriş Tarihi: 21.1.2021 15:44 ABONE OL
Yabancılar 31 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 15 Ocak haftasında net 31,4 milyon dolarlık hisse senedi ve 200 bin dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) alırken, 17,7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 8 Ocak itibarıyla 30 milyar 743,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 30 milyar 408,2 milyon dolara geriledi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 9 milyar 159 milyon dolardan 8 milyar 981,2 milyon dolara indi.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 200 bin dolarlık alışla 222,3 milyon dolardan 222,5 milyon dolara çıktı.

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Yabancılar 31 milyon dolarlık hisse senedi aldı
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