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En yüksek ücretli işler neler? sıralandı! İşte meslekler ve maaşları

Koronavirüs salgını, dünya ekonomilerini sarsarken, sektörlerde büyük iş kayıplarına neden oldu. İnsanlar gelecek kaygısıyla, gelecekte daha iyi ücretli ve garantili iş imkanlarını merak ederek, "Yüksek ücretli işler neler", "" , "" gibi sorularının cevabını arıyor. İşte 10 yıl içinde büyük istihdam ve gelir potansiyeli olan ...

Giriş Tarihi: 22.1.2021 19:29 Son Güncelleme: 22.1.2021 19:31 ABONE OL
En yüksek ücretli işler neler? Geleceğin meslekleri sıralandı! İşte meslekler ve maaşları

İşgücü İstatistikleri Bürosu'ndan alınan istihdam projeksiyonu ve maaş verilerini kullanarak, önümüzdeki 10 yıl içerisinde sağlıklı istihdam artışının sonucu olarak 30 meslek sıralandı…

En yüksek ücretli işler neler? Geleceğin meslekleri sıralandı! İşte meslekler ve maaşları

30. Bilgi güvenliği analistleri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 35.500

2019'da medyan yıllık kazanç: 99,730 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

En yüksek ücretli işler neler? Geleceğin meslekleri sıralandı! İşte meslekler ve maaşları

29. Bilgisayar kullanıcı destek uzmanları

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 70.900

2019'da ortalama yıllık kazanç: 52,270 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans veya meslek yüksel okulu

En yüksek ücretli işler neler? Geleceğin meslekleri sıralandı! İşte meslekler ve maaşları

28. Lisanslı pratisyen ve lisanslı meslek hemşireleri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 78.100

2019'da medyan yıllık kazanç: 47.480 dolar

Tipik eğitim gereksinimleri: Üniversite

En yüksek ücretli işler neler? Geleceğin meslekleri sıralandı! İşte meslekler ve maaşları

27. Diğer tüm bilgisayarlı (uzmanlık) meslekler

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 42.200

2019'da medyan yıllık kazanç: 88.550 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

En yüksek ücretli işler neler? Geleceğin meslekleri sıralandı! İşte meslekler ve maaşları

26. Tesisatçılar, boru tesisatçıları ve buhar tesisatçıları

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 68.200

2019'da medyan yıllık kazanç: 55.160 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri

En yüksek ücretli işler neler? Geleceğin meslekleri sıralandı! İşte meslekler ve maaşları

25. Marangozlar

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 80.100

2019'da ortalama yıllık kazanç: 48,330 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri

En yüksek ücretli işler neler? Geleceğin meslekleri sıralandı! İşte meslekler ve maaşları

24. Hekim asistanları

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 37.000

2019'da ortalama yıllık kazanç: 112,260 dolar

Eğitim gereksinimleri: Yüksek Lisans derecesi

En yüksek ücretli işler neler? Geleceğin meslekleri sıralandı! İşte meslekler ve maaşları

23. Elektrikçiler

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 74.100

2019'da medyan yıllık kazanç: 56.180 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri

En yüksek ücretli işler neler? Geleceğin meslekleri sıralandı! İşte meslekler ve maaşları

22. Diğer tüm hizmet satış temsilcileri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 76.400

2019'da medyan yıllık kazanç: 56.130 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri

En yüksek ücretli işler neler? Geleceğin meslekleri sıralandı! İşte meslekler ve maaşları

21. İnşaat yöneticileri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 46.200

2019'da ortalama yıllık kazanç: 95,260 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

En yüksek ücretli işler neler? Geleceğin meslekleri sıralandı! İşte meslekler ve maaşları

20. Ağır ve çekici-römork kamyon sürücüleri

2016 ile 2026 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 99.700

2017'de medyan yıllık kazanç: 45,260 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lise sonrası derece olmayan sertifika

En yüksek ücretli işler neler? Geleceğin meslekleri sıralandı! İşte meslekler ve maaşları

19. İnşaatın ve maden çıkarma işçilerinin birinci basamak amirleri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 69.100

2019'da ortalama yıllık kazanç: 66,210 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lise sonrası derece olmayan sertifika ya da lise

En yüksek ücretli işler neler? Geleceğin meslekleri sıralandı! İşte meslekler ve maaşları

18. Sistem yazılım geliştiricileri

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 42.600

2019'da medyan yıllık kazanç: 107.510 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

En yüksek ücretli işler neler? Geleceğin meslekleri sıralandı! İşte meslekler ve maaşları

17. Fiziksel terapistler

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 54.200

2019'da ortalama yıllık kazanç: 89,440 dolar

Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece

En yüksek ücretli işler neler? Geleceğin meslekleri sıralandı! İşte meslekler ve maaşları

16. Bilgisayar sistemleri analistleri

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 56.000

2019'da medyan yıllık kazanç: 90.920 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

En yüksek ücretli işler neler? Geleceğin meslekleri sıralandı! İşte meslekler ve maaşları

15. Diğer tüm iş operasyonları uzmanları

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 71.300

2019'da medyan yıllık kazanç: 73.570 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

En yüksek ücretli işler neler? Geleceğin meslekleri sıralandı! İşte meslekler ve maaşları

14. Ortaöğretim sonrası sağlık uzmanlıkları öğretmenleri

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 59.100

2019'da medyan yıllık kazanç: 97,320 dolar

Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece

En yüksek ücretli işler neler? Geleceğin meslekleri sıralandı! İşte meslekler ve maaşları

13. Hemşire pratisyenleri

2016 ve 2026 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 53.300

2017'de ortalama yıllık kazanç: 109,820 dolar

Eğitim gereksinimleri: Yüksek Lisans derecesi

En yüksek ücretli işler neler? Geleceğin meslekleri sıralandı! İşte meslekler ve maaşları

12. Avukatlar

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 50.100

2019'da ortalama yıllık kazanç: 122,960 dolar

Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece

En yüksek ücretli işler neler? Geleceğin meslekleri sıralandı! İşte meslekler ve maaşları

11. Muhasebeciler ve denetçiler

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 90.700

2019'da medyan yıllık kazanç: 71,550 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

En yüksek ücretli işler neler? Geleceğin meslekleri sıralandı! İşte meslekler ve maaşları

10. Bilgisayar ve bilgi sistemleri yöneticileri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 46.800

2019'da ortalama yıllık kazanç: 146,360 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

En yüksek ücretli işler neler? Geleceğin meslekleri sıralandı! İşte meslekler ve maaşları

9. Diğer tüm hekimler ve cerrahlar

2016 ve 2026 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 33.700

2017'de medyan yıllık kazanç: 203.450 dolar

Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece

En yüksek ücretli işler neler? Geleceğin meslekleri sıralandı! İşte meslekler ve maaşları

8. Tıp ve sağlık hizmetleri yöneticileri

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 71.600

2019'da medyan yıllık kazanç: 100,980 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

En yüksek ücretli işler neler? Geleceğin meslekleri sıralandı! İşte meslekler ve maaşları

7. Diğer tüm yöneticiler

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 110.630

2019'da medyan yıllık kazanç: 68.500 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

En yüksek ücretli işler neler? Geleceğin meslekleri sıralandı! İşte meslekler ve maaşları

6. Pazar araştırması analistleri ve pazarlama uzmanları

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 139.200

2019'da medyan yıllık kazanç: 63,790 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

En yüksek ücretli işler neler? Geleceğin meslekleri sıralandı! İşte meslekler ve maaşları

5. Yönetim analistleri

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 118.300

2019'da medyan yıllık kazanç: 85,260 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

En yüksek ücretli işler neler? Geleceğin meslekleri sıralandı! İşte meslekler ve maaşları

4. Finans yöneticileri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 104.700

2019'da ortalama yıllık kazanç: 129,890 dolar

Tipik eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

En yüksek ücretli işler neler? Geleceğin meslekleri sıralandı! İşte meslekler ve maaşları

3. Genel ve operasyon yöneticileri

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 165.000

2019'da medyan yıllık kazanç: 100,780 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

En yüksek ücretli işler neler? Geleceğin meslekleri sıralandı! İşte meslekler ve maaşları

2. Uygulama yazılımı geliştiricileri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 241.500

2019'da medyan yıllık kazanç: 107.510 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

En yüksek ücretli işler neler? Geleceğin meslekleri sıralandı! İşte meslekler ve maaşları

1. Kayıtlı hemşireler

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 371.500

2019'da medyan yıllık kazanç: 73.300 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

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En yüksek ücretli işler neler? Geleceğin meslekleri sıralandı! İşte meslekler ve maaşları
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