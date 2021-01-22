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Koronavirüs (Covid-19) salgını, dünya ekonomilerini sarsarken, sektörlerde büyük iş kayıplarına neden oldu. İnsanlar gelecek kaygısıyla, gelecekte daha iyi ücretli ve garantili iş imkanlarını merak ederek, "" , "" gibi sorularının cevabını arıyor. Business Insider, önümüzdeki on yıl içinde büyük istihdam potansiyeli olan işleri derledi.

Giriş Tarihi: 22.1.2021 14:57 Son Güncelleme: 22.1.2021 15:04 ABONE OL
En yüksek ücretli meslekler sıralandı: İşte geleceğin meslekleri!

İşgücü İstatistikleri Bürosu'ndan alınan istihdam projeksiyonu ve maaş verilerini kullanarak, önümüzdeki 10 yıl içerisinde sağlıklı istihdam artışının sonucu olarak 30 meslek sıralandı…

En yüksek ücretli meslekler sıralandı: İşte geleceğin meslekleri!

30. Bilgi güvenliği analistleri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 35.500

2019'da medyan yıllık kazanç: 99,730 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

En yüksek ücretli meslekler sıralandı: İşte geleceğin meslekleri!

29. Bilgisayar kullanıcı destek uzmanları

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 70.900

2019'da ortalama yıllık kazanç: 52,270 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans veya meslek yüksel okulu

En yüksek ücretli meslekler sıralandı: İşte geleceğin meslekleri!

28. Lisanslı pratisyen ve lisanslı meslek hemşireleri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 78.100

2019'da medyan yıllık kazanç: 47.480 dolar

Tipik eğitim gereksinimleri: Üniversite

En yüksek ücretli meslekler sıralandı: İşte geleceğin meslekleri!

27. Diğer tüm bilgisayarlı (uzmanlık) meslekler

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 42.200

2019'da medyan yıllık kazanç: 88.550 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

En yüksek ücretli meslekler sıralandı: İşte geleceğin meslekleri!

26. Tesisatçılar, boru tesisatçıları ve buhar tesisatçıları

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 68.200

2019'da medyan yıllık kazanç: 55.160 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri

En yüksek ücretli meslekler sıralandı: İşte geleceğin meslekleri!

25. Marangozlar

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 80.100

2019'da ortalama yıllık kazanç: 48,330 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri

En yüksek ücretli meslekler sıralandı: İşte geleceğin meslekleri!

24. Hekim asistanları

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 37.000

2019'da ortalama yıllık kazanç: 112,260 dolar

Eğitim gereksinimleri: Yüksek Lisans derecesi

En yüksek ücretli meslekler sıralandı: İşte geleceğin meslekleri!

23. Elektrikçiler

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 74.100

2019'da medyan yıllık kazanç: 56.180 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri

En yüksek ücretli meslekler sıralandı: İşte geleceğin meslekleri!

22. Diğer tüm hizmet satış temsilcileri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 76.400

2019'da medyan yıllık kazanç: 56.130 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lise diploması veya eşdeğeri

En yüksek ücretli meslekler sıralandı: İşte geleceğin meslekleri!

21. İnşaat yöneticileri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 46.200

2019'da ortalama yıllık kazanç: 95,260 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

En yüksek ücretli meslekler sıralandı: İşte geleceğin meslekleri!

20. Ağır ve çekici-römork kamyon sürücüleri

2016 ile 2026 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 99.700

2017'de medyan yıllık kazanç: 45,260 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lise sonrası derece olmayan sertifika

En yüksek ücretli meslekler sıralandı: İşte geleceğin meslekleri!

19. İnşaatın ve maden çıkarma işçilerinin birinci basamak amirleri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 69.100

2019'da ortalama yıllık kazanç: 66,210 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lise sonrası derece olmayan sertifika ya da lise

En yüksek ücretli meslekler sıralandı: İşte geleceğin meslekleri!

18. Sistem yazılım geliştiricileri

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 42.600

2019'da medyan yıllık kazanç: 107.510 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

En yüksek ücretli meslekler sıralandı: İşte geleceğin meslekleri!

17. Fiziksel terapistler

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 54.200

2019'da ortalama yıllık kazanç: 89,440 dolar

Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece

En yüksek ücretli meslekler sıralandı: İşte geleceğin meslekleri!

16. Bilgisayar sistemleri analistleri

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 56.000

2019'da medyan yıllık kazanç: 90.920 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

En yüksek ücretli meslekler sıralandı: İşte geleceğin meslekleri!

15. Diğer tüm iş operasyonları uzmanları

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 71.300

2019'da medyan yıllık kazanç: 73.570 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

En yüksek ücretli meslekler sıralandı: İşte geleceğin meslekleri!

14. Ortaöğretim sonrası sağlık uzmanlıkları öğretmenleri

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 59.100

2019'da medyan yıllık kazanç: 97,320 dolar

Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece

En yüksek ücretli meslekler sıralandı: İşte geleceğin meslekleri!

13. Hemşire pratisyenleri

2016 ve 2026 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 53.300

2017'de ortalama yıllık kazanç: 109,820 dolar

Eğitim gereksinimleri: Yüksek Lisans derecesi

En yüksek ücretli meslekler sıralandı: İşte geleceğin meslekleri!

12. Avukatlar

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 50.100

2019'da ortalama yıllık kazanç: 122,960 dolar

Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece

En yüksek ücretli meslekler sıralandı: İşte geleceğin meslekleri!

11. Muhasebeciler ve denetçiler

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 90.700

2019'da medyan yıllık kazanç: 71,550 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

En yüksek ücretli meslekler sıralandı: İşte geleceğin meslekleri!

10. Bilgisayar ve bilgi sistemleri yöneticileri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 46.800

2019'da ortalama yıllık kazanç: 146,360 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

En yüksek ücretli meslekler sıralandı: İşte geleceğin meslekleri!

9. Diğer tüm hekimler ve cerrahlar

2016 ve 2026 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 33.700

2017'de medyan yıllık kazanç: 203.450 dolar

Eğitim gereksinimleri: Doktora veya profesyonel derece

En yüksek ücretli meslekler sıralandı: İşte geleceğin meslekleri!

8. Tıp ve sağlık hizmetleri yöneticileri

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 71.600

2019'da medyan yıllık kazanç: 100,980 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

En yüksek ücretli meslekler sıralandı: İşte geleceğin meslekleri!

7. Diğer tüm yöneticiler

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 110.630

2019'da medyan yıllık kazanç: 68.500 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

En yüksek ücretli meslekler sıralandı: İşte geleceğin meslekleri!

6. Pazar araştırması analistleri ve pazarlama uzmanları

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 139.200

2019'da medyan yıllık kazanç: 63,790 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

En yüksek ücretli meslekler sıralandı: İşte geleceğin meslekleri!

5. Yönetim analistleri

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 118.300

2019'da medyan yıllık kazanç: 85,260 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

En yüksek ücretli meslekler sıralandı: İşte geleceğin meslekleri!

4. Finans yöneticileri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 104.700

2019'da ortalama yıllık kazanç: 129,890 dolar

Tipik eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

En yüksek ücretli meslekler sıralandı: İşte geleceğin meslekleri!

3. Genel ve operasyon yöneticileri

2018 ile 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 165.000

2019'da medyan yıllık kazanç: 100,780 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

En yüksek ücretli meslekler sıralandı: İşte geleceğin meslekleri!

2. Uygulama yazılımı geliştiricileri

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 241.500

2019'da medyan yıllık kazanç: 107.510 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

En yüksek ücretli meslekler sıralandı: İşte geleceğin meslekleri!

1. Kayıtlı hemşireler

2018 ve 2028 arasında öngörülen yeni pozisyonlar: 371.500

2019'da medyan yıllık kazanç: 73.300 dolar

Eğitim gereksinimleri: Lisans derecesi

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En yüksek ücretli meslekler sıralandı: İşte geleceğin meslekleri!
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