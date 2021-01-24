'Fatih' yeni fethe hazır: Türkali-2'ye ulaştı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'deki Türkali-2 kuyusuna ulaştığını, hazırlıkların ardından gaz sahasındaki çalışmalarına başlayacağını açıkladı.
Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün gece Filyos Limanı'ndan demir alan Fatih sondaj gemimiz Karadeniz'deki yeni durağı Türkali-2 kuyusuna ulaştı. Gemimiz, hazırlıklarının ardından Sakarya gaz sahasındaki çalışmalarına başlayacak. Karadeniz'in Fatih'i çalışmalarını aralıksız sürdürüyor" dedi.
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Dün gece Filyos Limanı'ndan demir alan Fatih sondaj gemimiz Karadeniz'deki yeni durağı Türkali-2 kuyusuna ulaştı. 🚢— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) January 24, 2021
Gemimiz, hazırlıklarının ardından Sakarya gaz sahasındaki çalışmalarına başlayacak.
Karadeniz'in Fatih'i çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.#FatihKaradenizde pic.twitter.com/qgpu1Fdxbg