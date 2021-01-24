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'' yeni fethe hazır: Türkali-2'ye ulaştı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " sondaj gemimiz ’deki yeni durağı Türkali-2 kuyusuna ulaştı. Gemimiz hazırlıklarının ardından Sakarya gaz sahasındaki çalışmalarına başlayacak" ifadelerini kullandı.

DHA
Giriş Tarihi: 24.1.2021 12:58 Son Güncelleme: 24.1.2021 13:16 ABONE OL
'Fatih' yeni fethe hazır: Türkali-2'ye ulaştı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'deki Türkali-2 kuyusuna ulaştığını, hazırlıkların ardından gaz sahasındaki çalışmalarına başlayacağını açıkladı.



Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün gece Filyos Limanı'ndan demir alan Fatih sondaj gemimiz Karadeniz'deki yeni durağı Türkali-2 kuyusuna ulaştı. Gemimiz, hazırlıklarının ardından Sakarya gaz sahasındaki çalışmalarına başlayacak. Karadeniz'in Fatih'i çalışmalarını aralıksız sürdürüyor" dedi.

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'Fatih' yeni fethe hazır: Türkali-2'ye ulaştı!
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