Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 25/01/2021

Demir Çelik, Beyaz Eşya: Yassı Çelik Kullanıcıları Platformu Sözcüsü Ali Eren, Türkiye'de yassı çelik fiyatlarının %50 artışla 820 dolara kadar yükseldiğini belirtti. Eren yassı çelikte piyasa yapısına da dikkat çekerken ülke genelinde yassı çelik kullanan 25 bin firma olmasına rağmen sadece 3 firmanın üretici konumunda olduğunu vurguladı. Bloomberg HT'ye konuk olan Yassı Çelik Kullanıcıları Platformu Sözcüsü Ali Eren, yassı çelik fiyatlarındaki değişimin beyaz eşya başta olmak üzere üretimi ve ihracatı etkileyecek boyuta gelmesinin nedenlerini ve sektörlere olan etkisini değerlendirdi. Eren, yassı çelik fiyatlarını etkileyen faktörler hakkındaki konuşmasında, pandemi döneminde Çin'den kaynaklanan talep şokuyla birlikte dünya genelinde yassı çelik fiyatlarında ciddi bir oynaklık olduğunu söyledi.



Buna ek olarak TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yavuz da beyaz eşyanın temel girdisi olan yassı çelik temininde son dönem yaşanan sıkıntıların beyaz eşya üretimini ve ihracatını olumsuz etkileyecek seviyeye ulaştığına dikkat çekti. Yavuz, "Yurt içinde yassı sac vergilerinin yarattığı etki ile piyasada bozulma yaşanmakta ve uygulanan vergi oranı doğrultusunda piyasa fiyatları artmaktadır. Özellikle ihracatın öneminin çok daha öne çıktığı bir dönemde, girdi temininde yaşanan bu zorluklar maliyetleri artırmakta ve üretimi riske sokmaktadır" dedi. Avrupa Birliği tarafından başlatılan anti-damping önleminin ardından Türkiye'de yakın zamanda yassı sıcak sac için açılan anti damping soruşturmasının kaygı yarattığını da ifade eden Yavuz, "Gümrük birliğinin modernizasyonu vizyonu ve sektörümüzün birinci ihracat pazarının AB olması sebebiyle, misilleme olarak algılanabilecek yaklaşımların ihracata olumsuz etki etme riski olduğunu düşünüyoruz. Sektörün önümüzdeki dönemde ihracat ve üretim rekabetçiliğinin olumsuz etkilenmemesi adına yassı çelik ürünlerinde gümrük vergisi politikasının gözden geçirilmesi önem arz etmektedir" şeklinde konuştu. Kaynak: Bloomberg

