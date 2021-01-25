Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 25/01/2021

25 Ocak 2021 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Vakıfbank (VAKBN, Nötr): Vakıfbank, yerli üretimi desteklemek ve istihdamı korumak amacıyla imalatçı ve ihracatçı firmalara 40 milyar liralık yeni kredi paketi açıkladı.
Ziraat Yatırım
Türk Telekom (TTKOM, Sınırlı Pozitif): Yönetim Kurulu 03.03.2020 tarih ve 31 sayılı kararı ile Şirketimizin 2019 yılı net dağıtılabilir dönem kârının yaklaşık %50 oranına tekabül eden toplam brüt 1.203.020.000,00 TL'nin tamamının yasal kayıtlarda geçmiş yıl kârı olarak yer alan kârdan dağıtılması kararı almıştı. 17.04.2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7244 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na ("TTK") eklenen Geçici 13. madde uyarınca, sermaye şirketlerinin 31.12.2020 tarihine kadar, 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verebilecekleri, geçmiş yıl kârlarını ve serbest yedek akçeleri dağıtıma konu edemeyecekleri yönündeki kar dağıtım kısıtlaması nedeniyle, 25.07.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, söz konusu kar dağıtım kısıtlamasına uyum amacıyla, 2019 yılı net dağıtılabilir dönem kârının %25'inin dağıtılması karara bağlanmış ve temettü dağıtımına 28.07.2020 tarihinde başlanmıştır.
Getirilen kar dağıtım kısıtlamasının uygulama süresinin 31.12.2020 tarihi itibariyle sonlanması ve konuya ilişkin olarak başkaca bir düzenleme yapılmaması nedeniyle TTK Geçici 13. Maddesi öncesindeki TTK düzenlemelerinin geçerli olması üzerine, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından; 03.03.2020 tarih ve 31 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile dağıtılmasına karar verilen ve fakat yukarıda belirtilen kar dağıtım kısıtlaması nedeniyle dağıtımı 2020 yılı içerisinde yapılamadığı için geçmiş yıl karı olarak Şirket bünyesinde bırakılan 601.370.000,00 TL'lik bir tutarın hissedarlara dağıtılması, bu itibarla hissedarlara 1 Kuruş nominal değerinde beher hisse için brüt 0,17182 Kuruş (%17,182) olmak üzere toplam brüt 601.370.000,00 TL nakit temettü ödenmesi hususunun yapılacak ilk genel kurul toplantısında Şirketin hissedarlarının onayına sunulması kararlaştırılmıştır.
Ziraat Yatırım
Demir Çelik, Beyaz Eşya: Yassı Çelik Kullanıcıları Platformu Sözcüsü Ali Eren, Türkiye'de yassı çelik fiyatlarının %50 artışla 820 dolara kadar yükseldiğini belirtti. Eren yassı çelikte piyasa yapısına da dikkat çekerken ülke genelinde yassı çelik kullanan 25 bin firma olmasına rağmen sadece 3 firmanın üretici konumunda olduğunu vurguladı. Bloomberg HT'ye konuk olan Yassı Çelik Kullanıcıları Platformu Sözcüsü Ali Eren, yassı çelik fiyatlarındaki değişimin beyaz eşya başta olmak üzere üretimi ve ihracatı etkileyecek boyuta gelmesinin nedenlerini ve sektörlere olan etkisini değerlendirdi. Eren, yassı çelik fiyatlarını etkileyen faktörler hakkındaki konuşmasında, pandemi döneminde Çin'den kaynaklanan talep şokuyla birlikte dünya genelinde yassı çelik fiyatlarında ciddi bir oynaklık olduğunu söyledi.
Buna ek olarak TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yavuz da beyaz eşyanın temel girdisi olan yassı çelik temininde son dönem yaşanan sıkıntıların beyaz eşya üretimini ve ihracatını olumsuz etkileyecek seviyeye ulaştığına dikkat çekti. Yavuz, "Yurt içinde yassı sac vergilerinin yarattığı etki ile piyasada bozulma yaşanmakta ve uygulanan vergi oranı doğrultusunda piyasa fiyatları artmaktadır. Özellikle ihracatın öneminin çok daha öne çıktığı bir dönemde, girdi temininde yaşanan bu zorluklar maliyetleri artırmakta ve üretimi riske sokmaktadır" dedi. Avrupa Birliği tarafından başlatılan anti-damping önleminin ardından Türkiye'de yakın zamanda yassı sıcak sac için açılan anti damping soruşturmasının kaygı yarattığını da ifade eden Yavuz, "Gümrük birliğinin modernizasyonu vizyonu ve sektörümüzün birinci ihracat pazarının AB olması sebebiyle, misilleme olarak algılanabilecek yaklaşımların ihracata olumsuz etki etme riski olduğunu düşünüyoruz. Sektörün önümüzdeki dönemde ihracat ve üretim rekabetçiliğinin olumsuz etkilenmemesi adına yassı çelik ürünlerinde gümrük vergisi politikasının gözden geçirilmesi önem arz etmektedir" şeklinde konuştu. Kaynak: Bloomberg
Enerji: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin büyüyen ekonomi, sanayi ve nüfusunun artan elektrik ihtiyacını karşılayacak kurulu güç 96 bin megavat oldu. Bu kapsamda, devreye alınan yerli ve yenilenebilir enerji santrallerinin kurulu güç içindeki payı ise %63,5 seviyesine yükseldi. Kurulu güç içindeki en yüksek payı %32 ile hidrolik alırken, yerli kömür %12, rüzgar %9, güneş %7, jeotermal ve biyokütle %2'şer paya sahip oldu.
Bera Holding (BERA): İştiraki Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret AŞ halka arz için bir aracı kurum ile sözleşme imzaladı.
Ziraat Yatırım
Ulusoy Un (ULUUN): %100 Bağlı Ortaklığı olan Rolweg S.A, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)'nun 22.01.2021 tarihinde yapmış olduğu Buğday İthalatı ihalesinde vermiş olduğu teklif ile 13,7mnUSD (101,3mn Türk Lirası) değerinde ihale kazanmıştır.
Ziraat Yatırım
Safkar Ege Soğutmacılık (SAFKR): Şirket bağlı ortaklığı Teksav Teknoloji A.Ş. Pakistan Hava Kuvvetlerinin 8 adet hava alanı/helikopter pistinin aydınlatma malzemeleri ve bunların montajı ihalesine 10,2mn USD'lik teklif vermiştir.
Ziraat Yatırım
Say Yenilenebilir Enerji (SAYAS): 25 Kasım 2020 tarihli açıklamasında Şirket Covid-19 salgınında görülen vaka artışlarından işgücünün de etkilendiği belirtmişti. 14 Aralık 2020 tarihli açıklamasında yaşanan işgücü kaybı nedeniyle üretim ve sevkiyat programımızda bazı güncellemeler yapılmış olup Fas'ta mukim müşterisi Afriquia SMDC'ye teslimatlarının 2021 yılının ilk çeyreğinde tamamlanmasının öngörüldüğü açıklanmıştı. Üretim ve sevkiyat programının normale döndüğü duyurulmuştur.
Ziraat Yatırım
Yıldız Holding: Yıldız Holding'in sahibi olduğu çikolata şirketi Godiva Kuzey Amerika'daki dükkanlarını kapatma kararı aldı. Bahar mevsimine kadar dükkanların kapanmasının tamamlanacağı belirtiliyor. 2 yıl önce şirket dünya genelinde 2025 yılına kadar 2 bin kafe açmayı planlıyordu. Ancak Corona salgını bu planların değişmesine neden oldu. Şirkete göre salgın insanların dükkandan alışveriş yapma alışkanlığına darbe vurdu. Şirket ilk olarak 2019'da New York'ta kafe açmıştı. Sonraki 12 ay boyunca birçok yerde kafe ya da dükkan açıldı. Şirketin Kuzey Amerika'daki dükkanlarının bir daha açılmayacağı doğrulanırken, Çin, Avrupa ve Ortadoğu'daki Godiva dükkanlarının çalışmaya devam edeceği kaydedildi. Şirket Kuzey Amerika'da talepleri internet üzerinden karşılayacak. Bununla birlikte şirket ürünleri Amerika'da bazı firmaların bayilerinde satılmaya devam edecek. Kaynak: VOA