Reel kesim güven endeksi Ocak'ta yükseldi

Son dakika haberi...Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ocak ayına ilişkin reel kesim güven endeksi ve imalat sanayii kapasite kullanım oranlarını açıkladı. Reel kesim güven endeksi Ocak'ta 107 seviyesine yükseldi. Kapasite kullanım oranı ise yüzde 75,4 olarak kaydedildi.
2021 YILI OCAK AYINDA REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ, BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE 0,2 PUAN ARTARAK 107,0 OLDU
Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki üretim hacmi, gelecek üç aydaki toplam istihdam, genel gidişat ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, mevcut toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.
Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 1,4 puan azalarak 109,0 seviyesinde gerçekleşti. Detaylar şu şekilde:
"Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bekleyenler lehine olan seyrin bir önceki aya kıyasla güçlendiği, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin ise bir önceki aya göre zayıfladığı gözlenmektedir. Mevcut toplam siparişlerin ve mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre güçlendiği görülmektedir.
Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde ve iç piyasa sipariş miktarında bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiği, ihracat sipariş miktarında ise bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyrin zayıfladığı görülmektedir.
Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin güçlendiği, gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise zayıfladığı gözlenmektedir. Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin güçlendiği, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise zayıfladığı görülmektedir.
Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin de zayıfladığı gözlenmektedir. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 16,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin güçlendiği, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise zayıfladığı görülmektedir.
Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin de zayıfladığı gözlenmektedir. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 16,5 seviyesinde gerçekleşmiştir. "
KAPASİTE KULLANIM ORANI OCAK'TA %75,4 OLARAK GERÇEKLEŞTİ
İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), Ocak ayında bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 75,4 seviyesinde gerçekleşti. Merkez Bankası 2021 yılı Ocak ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1717 işyeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirdi. Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,2 puan artarak yüzde 75,6 seviyesinde gerçekleşti.
TÜİK AÇIKLADI: GÜVEN ENDEKSİ HİZMET SEKTÖRÜNDE YÜKSELDİ
Güven endeksi hizmet sektöründe yükselirken, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde düştü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi 2021 Ocak ayında 2020 Aralık ayına göre hizmet sektöründe %2,9 artarken, perakende ticaret sektöründe %0,1 ve inşaat sektöründe %5,2 azaldı.
Hizmet sektörü güven endeksi 101,9 oldu Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi 2020 Aralık ayında 99,0 iken, 2021 Ocak ayında %2,9 oranında artarak 101,9 değerini aldı.
Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi %5,4 artarak 103,0 oldu. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi %1,4 artarak 98,0 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise %2,1 artarak 104,6 oldu.
Açıklamada şöyle denildi:
"Perakende ticaret sektörü güven endeksi 108,5 oldu Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi 2021 Ocak ayında %0,1 oranında azalarak 108,5 değerini aldı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi %3,7 azalarak 118,8 oldu. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi %1,4 azalarak 90,1 değerini aldı.
Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise %4,9 artarak 116,7 oldu. İnşaat sektörü güven endeksi 84,2 oldu Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 88,8 iken, 2021 Ocak ayında %5,2 oranında azalarak 84,2 değerini aldı.
İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi %2,5 azalarak 75,7 oldu. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise %7,4 azalarak 92,6 değerini aldı. İnşaat sektöründe 2021 Ocak ayında girişimlerin %46,9'u faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, %53,1'i ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti.
İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden "finansman sorunları" 2020 Aralık ayında %30,5 iken 2021 Ocak ayında %26,3, "talep yetersizliği" 2020 Aralık ayında %24,9 iken 2021 Ocak ayında %22,4 ve "diğer faktörler" 2020 Aralık ayında %27,5 iken 2021 Ocak ayında %30,0 oldu.
İşyeri eğilim araştırmalarında 2021 Ocak ayından başlamak üzere anketlerin uygulanacağı girişimlerin belirlendiği yöntem güncellenmiştir. Hesaplamalarda girişim cirosu ve sektörlerin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) katma değer ağırlıkları kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıntılı metodolojik bilgiye bülten ekinde verilen "Sektörel Güven Endekslerinde Yapılan Ana Revizyona İlişkin Metodolojik Doküman" dosyasından ulaşılabilir."