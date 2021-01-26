Almanya Başbakanı Angela Merkel: Pandemi yönetimi kontrolden çıktı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkede pandeminin yönetiminin kontrolden çıktığını söyledi. Bild gazetesinin haberine göre, Merkel, parti yöneticilerine, pandemi yönetiminin kontrolden çıktığını ve yeni bir dalganın önlenmesi için daha sıkı tedbirlere ihtiyaç olacağını belirtti.

Virüsün daha hızlı yayılan varyantları nedeniyle Almanya'nın bıçak sırtı bir noktada olduğunu söyleyen Merkel, "Gelecek haftalarda durumun hızlı kötüleşmesi mümkün" ifadelerini kullandı. Habere göre, Başbakan, mağazaların Şubat ayı ortasında yeniden açılmasının da kesin olmadığının altını çizdi.

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