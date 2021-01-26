Altın fiyatları için sinyal olacak! Altın düşecek mi yükselecek mi?

Ons altın fiyatları için aşı haberleri dönüm noktası olurken, bir dönem dolar/TL'deki hareketlerle yön bulan gram altın fiyatları için, Merkez Bankası'nın (TCMB) adımları belirleyici oldu. Ons tarafından rüzgârı kesilen gram altın, bu kez dolar/TL'deki zayıf seyirle karşılaşınca 540 liralardan, psikolojik destek seviyesi olan 450 seviyesinin altına sarktı.