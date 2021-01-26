Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 26/01/2021

26 Ocak 2021 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Arçelik (ARCLK, Pozitif): 2020'nin 4. çeyrek finansallarına göre şirketin ana ortaklık net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %384,8 artışla 1.163mn TL olmuştur. Bizim beklentimiz 1.088mn TL, piyasa beklentisi ise 937mn TL idi. Tahminimizdeki sapmada beklentimizden daha iyi gerçekleşen satış gelirleri ve brüt kar marjı etkili olmuştur. Şirket'in 4Ç2020 satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %59,4 artışla 13.335mn TL olmuştur. Son çeyrek satışlarının %30'unu oluşturan yurtiçi satışlar %63,3 oranında artış kaydederken, yurtdışı satışlar %57,8 oranında yükselmiştir. Yurtdışı satışlardaki artışın 13,1 puanı organik büyümeden kaynaklanırken, kur etkisinin 44,7 puan olumlu etkisi olmuştur. Satışların maliyeti ise aynı dönemde %48,5 oranında artış kaydetmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar %83,5 artışla 4.786mn TL olurken, brüt kar marjı 4,7 puan artışla %35,9 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise %52,7 artışla 3.223mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden giderler 69mn TL'yi göstermiştir. 4Ç2019'da diğer faaliyetlerden 135mn TL gelir kaydedilmişti. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı %136,4 artışla 1.493mn TL olurken, faaliyet karı marjı ise 3,6 puan artışla %11,2'ye yükselmiştir. 4Ç2020 FAVÖK'ü ise %143,6 artışla 1.887mn TL'yi göstermiştir. FAVÖK marjı ise 4,9 puan artışla %14,2 olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden 2mn TL gider, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan da 5mn TL gider yazılmıştır. Finansman tarafında ise net giderler 4Ç2019'a göre %69,3 azalışla 107mn TL olmuştur. Böylece, 209mn TL'lik vergi gideri sonrasında, ana ortaklık net dönem karı geçen sene 4. çeyreğe göre %384,8 artarak 1.163mn TL'ye yükselmiştir. Şirketin ana ortaklık karı üstünden hesaplanan net kar marjı da geçen sene aynı çeyreğe göre 5,9 puan artarak %8,7 seviyesine yükselmiştir.
Son çeyrek karıyla birlikte Şirket'in 2020 yılındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı döneminin %207,9 üzerinde gerçekleşmiş ve 2.878mn TL'ye yükselmiştir.
Şirket 2021 yılı beklentilerini de açıklamıştır. Buna göre 2021 yılında konsolide cironun yaklaşık %20 artmasını beklenirken, FAVÖK marjının %11 civarında gerçekleşmesi öngörülmektedir. Yatırım harcamalarının ise 220mn EUR civarında olabileceği tahmin edilmekle birlikte net işletme sermayesinin ciroya oranın beklentisi de yaklaşık %25'tir.
Bagfaş (BAGFS, Nötr): Şirketin 45mn TL olan sermayesinin esas sermaye sisteminde 90mn TL nakden sermaye artırımı yapılarak 135mn TL'ye yükseltilmesine karar verilmiştir. Bagfaş hisseleri dün %9,98 yükseliş kaydetmiştir.
Gübre Fabrikaları (GUBRF, Sınırlı Pozitif): Şirket 2020 yılı Türkiye faaliyetlerinde, kimyevi gübre satış miktarını bir önceki yıla oranla %21 artırarak 2 milyon ton satış rakamı eşiğini aşmıştır. Geçen yıla oranla %40'ın üzerinde bir artış gösteren ihracat rakamları da yıllık bazda yeni bir rekora işaret etmektedir. Şirketin Türkiye faaliyetlerindeki toplam gübre üretimi, 2019 yılına göre %12 artışla 687.000 ton olarak gerçekleşmiştir.
Koza Altın (KOZAL, Nötr): Şirket tarafından, Ovacık Altın Madeni Üçüncü Atık Depolama Tesisi projesine ilişkin 03.08.2017 tarihli "ÇED Olumlu" kararı ile ilgili olarak, bir kısım davacılar tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhinde İzmir 3. İdare Mahkemesinin 2017/1432 E. sayılı dosyası ile iptal davası açılmış olduğu, şirketçe davalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yanında davaya müdahillik talebinde bulunulduğu ve gelinen durumda, İzmir 3. İdare Mahkemesi tarafından davanın reddine karar verildiği, davacılar tarafından temyiz edilen İzmir 3. İdare Mahkemesi kararının yürütmesinin durdurulmasını gerektirecek bir neden bulunmadığı gerekçesiyle Danıştay 6. Daire tarafından davacıların yürütmeyi durdurma isteminin reddine karar verildiği hususu 21.07.2020 tarihinde KAP 'ta açıklanmıştı.
Gelinen neticede Danıştay 6. Daire tarafından, davacılar yönünden dava açma ehliyetleri olmadığı öne sürülerek kararın esası etkilemeyecek olması sebebiyle bozma kararı verilmiş olup Şirket lehine sonuçlanmıştır.
Odaş Elektrik (ODAS, Nötr): Şirket, Çan2 Termik A.Ş.'nin halka arz izahnamesi için dün SPK'ya başvuru yaptığını duyurmuştur.
Türk Hava Yolları (THYAO, Nötr): THY, İsrail çıkışlı ve varışlı tüm uluslararası uçuşların 26 Ocak'tan 31 Ocak'a kadar geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.
Havacılık: Koronavirüs salgını nedeniyle sınırların kapanması ve seyahat yasakları nedeniyle dünya genelindeki havalimanları yolcu sayılarında ciddi düşüş yaşandı. İstanbul Havalimanı 2020 yılında Avrupa havalimanları yolcu sayısı sıralamasında 23,4 milyon yolcusu ile birinci sıraya geldi. İstanbul Havalimanı'nı 22,1 milyon yolcu ile Londra Heathrow ile Paris Charles de Gaulle havalimanları takip etti. Amsterdam Schiphol Havalimanı ise 20,9 milyon ile dördüncü sırada yer aldı. Almanya'daki Frankfurt Havalimanı ise 18,8 milyon yolcuya geriledi. Kaynak: Dünya
Say Yenilenebilir Enerji (SAYAS): Şirket tarafından dünyanın en büyük rüzgar kulesi üretim kapasitesine sahip olan Güney Kore'de yerleşik Win & P Ltd. firmasından 2020 yılı içerisinde toplamda 39 kule için 5mn EUR tutarında kule iç donanımı siparişi alındığı daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştır.
Bahse konu siparişlerin teslimatının başarıyla tamamlanmasıyla Win & P. Ltd. tarafından Şirkete toplamda 24 kule için 3,3mn EUR tutarında yeni bir sipariş geçilmiş olup Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiştir.
Smartiks Yazılım (SMART): Şirket 25.01.2021 tarihinde, yurtdışı merkezli SecuPi Security Solutions, Ltd. ile "Veri Yönetişimi ve Veri Güvenliği" konulu İş Ortaklığı Sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme hizmet süresi 2 yıl olup, taraflar feshetmedikçe otomatik olarak 1'er yıl süreyle uzayacaktır. İlk yıl için planlanan hizmet tutarı 5mn TL olup, ilgili hizmet Sipariş Formları (PO) üzerinden ilerleyecektir.