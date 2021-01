Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 26/01/2021

Say Yenilenebilir Enerji (SAYAS): Şirket tarafından dünyanın en büyük rüzgar kulesi üretim kapasitesine sahip olan Güney Kore'de yerleşik Win & P Ltd. firmasından 2020 yılı içerisinde toplamda 39 kule için 5mn EUR tutarında kule iç donanımı siparişi alındığı daha önce kamuoyu ile paylaşılmıştır.



Bahse konu siparişlerin teslimatının başarıyla tamamlanmasıyla Win & P. Ltd. tarafından Şirkete toplamda 24 kule için 3,3mn EUR tutarında yeni bir sipariş geçilmiş olup Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmiştir.