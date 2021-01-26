Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 26/01/2021

Arçelik (ARCLK, Pozitif): 2020'nin 4. çeyrek finansallarına göre şirketin ana ortaklık net dönem karı geçen yılın aynı dönemine göre %384,8 artışla 1.163mn TL olmuştur. Bizim beklentimiz 1.088mn TL, piyasa beklentisi ise 937mn TL idi. Tahminimizdeki sapmada beklentimizden daha iyi gerçekleşen satış gelirleri ve brüt kar marjı etkili olmuştur. Şirket'in 4Ç2020 satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %59,4 artışla 13.335mn TL olmuştur. Son çeyrek satışlarının %30'unu oluşturan yurtiçi satışlar %63,3 oranında artış kaydederken, yurtdışı satışlar %57,8 oranında yükselmiştir. Yurtdışı satışlardaki artışın 13,1 puanı organik büyümeden kaynaklanırken, kur etkisinin 44,7 puan olumlu etkisi olmuştur. Satışların maliyeti ise aynı dönemde %48,5 oranında artış kaydetmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar %83,5 artışla 4.786mn TL olurken, brüt kar marjı 4,7 puan artışla %35,9 olarak gerçekleşmiştir. Operasyonel giderler ise %52,7 artışla 3.223mn TL olmuştur. Diğer faaliyetlerden giderler 69mn TL'yi göstermiştir. 4Ç2019'da diğer faaliyetlerden 135mn TL gelir kaydedilmişti. Bu gelişmeler neticesinde faaliyet karı %136,4 artışla 1.493mn TL olurken, faaliyet karı marjı ise 3,6 puan artışla %11,2'ye yükselmiştir. 4Ç2020 FAVÖK'ü ise %143,6 artışla 1.887mn TL'yi göstermiştir. FAVÖK marjı ise 4,9 puan artışla %14,2 olmuştur. Yatırım faaliyetlerinden 2mn TL gider, özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan da 5mn TL gider yazılmıştır. Finansman tarafında ise net giderler 4Ç2019'a göre %69,3 azalışla 107mn TL olmuştur. Böylece, 209mn TL'lik vergi gideri sonrasında, ana ortaklık net dönem karı geçen sene 4. çeyreğe göre %384,8 artarak 1.163mn TL'ye yükselmiştir. Şirketin ana ortaklık karı üstünden hesaplanan net kar marjı da geçen sene aynı çeyreğe göre 5,9 puan artarak %8,7 seviyesine yükselmiştir.



Son çeyrek karıyla birlikte Şirket'in 2020 yılındaki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı döneminin %207,9 üzerinde gerçekleşmiş ve 2.878mn TL'ye yükselmiştir.



Şirket 2021 yılı beklentilerini de açıklamıştır. Buna göre 2021 yılında konsolide cironun yaklaşık %20 artmasını beklenirken, FAVÖK marjının %11 civarında gerçekleşmesi öngörülmektedir. Yatırım harcamalarının ise 220mn EUR civarında olabileceği tahmin edilmekle birlikte net işletme sermayesinin ciroya oranın beklentisi de yaklaşık %25'tir.