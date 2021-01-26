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: için sinyal olacak! yükselecek mi düşecek mi?

haberi...Aşı haberleri ile düşüş trendi içerisine giren merkez bankalarının politikaları ve teşvik paketi odaklı seyrini sürdürüyor. fiyatları tarihi zirve seviyesinden 200 doların üzerinde değer kaybı yaşarken, fiyatları ise kendi zirvesinde yaklaşık 100 lira uzakta yer alıyor. Pandemi döneminin parlayan yıldızı için son dakika gelişmeleri milyonlarca kişi tarafından takip edilmeyi sürdürürken, Fed'in faiz kararı ve ardından gelecek Başkan Powell'ın söylemleri altın fiyatları için kritik olacak.

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Giriş Tarihi: 26.1.2021 14:21 Son Güncelleme: 26.1.2021 14:58 ABONE OL
Son dakika: Altın fiyatları için sinyal olacak! Altın yükselecek mi düşecek mi?

haberi… , ABD'de açıklanması beklenen dev teşvik paketinin etkisiyle 1850 dolar bandını aşarken, dolar/TL'deki zayıf seyrin etkisiyle de fiyatları baskı altında olmayı sürdürüyor. yatırımcılarının gözü kulağı piyasalar için öncü olan ABD Merkez Bankası Fed'den gelecek açıklamalarda olacak.

Son dakika: Altın fiyatları için sinyal olacak! Altın yükselecek mi düşecek mi?

ALTIN FİYATLARI TEŞVİK PAKETİ İLE YÖN BULUYOR

2020 yılında koronavirüs salgınının ekonomiler üzerine getirdiği belirsizlikler, düşük faiz politikaları, devasa derece artan bol likidite ve alternatif getiri arayışları için 2018 yılında başlayan yükseliş trendinin güçlenmesine neden oldu.

Son dakika: Altın fiyatları için sinyal olacak! Altın yükselecek mi düşecek mi?

Ons için aşı haberleri dönüm noktası olurken, bir dönem dolar/TL'deki hareketlerle yön bulan fiyatları için, Merkez Bankası'nın (TCMB) adımları belirleyici oldu. Ons tarafından rüzgârı kesilen gram , bu kez dolar/TL'deki zayıf seyirle karşılaşınca 540 liralardan, psikolojik destek seviyesi olan 450 seviyesinin altına sarktı.

Son dakika: Altın fiyatları için sinyal olacak! Altın yükselecek mi düşecek mi?

Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon odaklı para politikası ve verdiği 'Gerekirse daha fazla sıkılaştırmaya gideriz" açıklamaları dolar/TL'deki zayıf seyrin devamını sağlarken, için ana belirleyici unsuru merkez bankaların varlık alım politikaları ve açıklanacak teşvik paketleri oluşturdu.

Son dakika: Altın fiyatları için sinyal olacak! Altın yükselecek mi düşecek mi?

FED BAŞKANI POWELL'IN AÇIKLAMALARI KRİTİK OLACAK

ABD'de koronavirüs pandemisinin ekonomi üzerinde yarattığı hasarı azaltma yönünde açıklanması beklenen 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketinin doları baskılaması sonucu ons yeniden 1850 doların üzerinde hareketlenirken, ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın söylemleri hem fiyatları için hem de piyasalar için kritik olacak.

Son dakika: Altın fiyatları için sinyal olacak! Altın yükselecek mi düşecek mi?

Fed toplantısı bugün başlayacak ve iki gün sürecek. İkinci günün sonunda faiz kararı açıklanacak ve Fed Başkanı Powell'ın piyasalara vereceği mesajlar gelecek adına önemli olacak. Fed'in açıklamaları dünyadaki diğer merkez bankaları için öncü nitelik taşıyor.

Son dakika: Altın fiyatları için sinyal olacak! Altın yükselecek mi düşecek mi?

Fed'in para politikasında bir değişiklik beklenmezken, özellikle varlık alım programının ne kadar devam edeceği, destek politikalarının ne zaman geri çekileceği konusu için büyük önem arz ediyor.

Son dakika: Altın fiyatları için sinyal olacak! Altın yükselecek mi düşecek mi?

YATIRIMCILAR ALTIN FİYATLARI İÇİN SİNYAL ARAYACAK

Faiz kararının ardından Powell'ın açıklamalarında, yatırımcıları teşviklerin devamı ve sonu hakkında sinyal arayacak.

Teşviklerin devamı durumu için destekleyici unsur olarak görülürken, artık teşvik paketlerinin sonuna gelindiğinin sinyalinin gelmesi durumunda ise için muhtemel satış baskısı söz konusu olabilir.

Son dakika: Altın fiyatları için sinyal olacak! Altın yükselecek mi düşecek mi?

ONS ALTIN VE DOLAR/TL'DEKİ ZAYIF SEYİR GRAM ALTINI BASKILIYOR

Yurt içinde gram , ve dolar/TL'deki hareketlerle yön buluyor. Ons altındaki zayıf seyir ve dolar/TL'de yukarı yönlü sert hareketlerin son bulduğu dönemde fiyatlarında tepki alımları güçsüz kalırken, aşağı yönlü baskı sürüyor.

Son dakika: Altın fiyatları için sinyal olacak! Altın yükselecek mi düşecek mi?

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Son dakika: Altın fiyatları için sinyal olacak! Altın yükselecek mi düşecek mi?
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