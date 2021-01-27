Altın fiyatları için sinyal olacak! Altın düşecek mi yükselecek mi?

Altın fiyatları, ABD'de açıklanması beklenen dev teşvik paketinin etkisiyle 1850 dolar bandını aşarken, dolar/TL'deki zayıf seyrin etkisiyle de gram altın fiyatları baskı altında olmayı sürdürüyor. Altın yatırımcılarının gözü kulağı piyasalar için öncü olan ABD Merkez Bankası Fed'den gelecek açıklamalarda olacak.
ALTIN FİYATLARI TEŞVİK PAKETİ İLE YÖN BULUYOR
2020 yılında koronavirüs salgınının ekonomiler üzerine getirdiği belirsizlikler, düşük faiz politikaları, devasa derece artan bol likidite ve alternatif getiri arayışları altın fiyatları için 2018 yılında başlayan yükseliş trendinin güçlenmesine neden oldu.
Ons altın fiyatları için aşı haberleri dönüm noktası olurken, bir dönem dolar/TL'deki hareketlerle yön bulan gram altın fiyatları için, Merkez Bankası'nın (TCMB) adımları belirleyici oldu. Ons tarafından rüzgârı kesilen gram altın, bu kez dolar/TL'deki zayıf seyirle karşılaşınca 540 liralardan, psikolojik destek seviyesi olan 450 seviyesinin altına sarktı.
Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon odaklı para politikası ve verdiği 'Gerekirse daha fazla sıkılaştırmaya gideriz" açıklamaları dolar/TL'deki zayıf seyrin devamını sağlarken, altın fiyatları için ana belirleyici unsuru merkez bankaların varlık alım politikaları ve açıklanacak teşvik paketleri oluşturdu.
FED BAŞKANI POWELL'IN AÇIKLAMALARI KRİTİK OLACAK
ABD'de koronavirüs pandemisinin ekonomi üzerinde yarattığı hasarı azaltma yönünde açıklanması beklenen 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketinin doları baskılaması sonucu ons altın fiyatları yeniden 1850 doların üzerinde hareketlenirken, ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın söylemleri hem altın fiyatları için hem de piyasalar için kritik olacak.
Fed toplantısı bugün başlayacak ve iki gün sürecek. İkinci günün sonunda faiz kararı açıklanacak ve Fed Başkanı Powell'ın piyasalara vereceği mesajlar gelecek adına önemli olacak. Fed'in açıklamaları dünyadaki diğer merkez bankaları için öncü nitelik taşıyor.
Fed'in para politikasında bir değişiklik beklenmezken, özellikle varlık alım programının ne kadar devam edeceği, destek politikalarının ne zaman geri çekileceği konusu altın fiyatları için büyük önem arz ediyor.
YATIRIMCILAR ALTIN FİYATLARI İÇİN SİNYAL ARAYACAK
Faiz kararının ardından Powell'ın açıklamalarında, altın yatırımcıları teşviklerin devamı ve sonu hakkında sinyal arayacak.
Teşviklerin devamı durumu altın fiyatları için destekleyici unsur olarak görülürken, artık teşvik paketlerinin sonuna gelindiğinin sinyalinin gelmesi durumunda ise ons altın için muhtemel satış baskısı söz konusu olabilir.
ONS ALTIN VE DOLAR/TL'DEKİ ZAYIF SEYİR GRAM ALTINI BASKILIYOR
Yurt içinde gram altın fiyatları, ons altın ve dolar/TL'deki hareketlerle yön buluyor. Ons altındaki zayıf seyir ve dolar/TL'de yukarı yönlü sert hareketlerin son bulduğu dönemde gram altın fiyatlarında tepki alımları güçsüz kalırken, aşağı yönlü baskı sürüyor.
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