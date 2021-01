Bakan Varank: İş insanlarımızın reform taleplerinde daha cesur olmasını bekliyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, video konferans yöntemi ile Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından düzenlenen 'Dijital Türkiye Konferansı'na katıldı. Varank, ticaretten sanayiye, eğitimden sağlığa her alanda çok hızlı bir teknolojik dönüşümün söz konusu olduğunu bildirdi. 'türkiye.gov.tr'ye 2020 yılında 2 milyardan fazla giriş yapıldığını belirten Varank, "Bizim başta sanayi olmak üzere üretim süreçlerinde dijitalleşmekle ilgili daha makro hedeflerimiz var. Bunun için, dünyadaki dijital dönüşüm trendlerini yakından takip ediyoruz. Sanayicilerimizin ve işletmelerimizin bu dönüşüme en iyi şekilde ayak uydurması için yol haritalarımızı belirliyoruz" dedi.



'NE DÜŞÜNÜYORLAR MERAK EDİYORUM'



Varank, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) 2020-2021 Türkiye büyüme öngörülerini revize ettiğini anımsatarak, "Daha önce Türkiye'nin 2020'de yüzde 5 küçüleceğini tahmin eden IMF, şu anda bu rakamı yüzde 1,2 büyüme olarak revize etti. 2021'de Türkiye'nin yüzde 6 büyüyeceğini öngörüyor. Bazı muhalefet partileri sürekli Türkiye'nin verileriyle ilgili kafa karışıklığı oluşturmaya, kurumlarımızın güvenilirliğini zedelemeye çalışıyor. Özellikle otel köşelerinde gizli saklı görüştükleri IMF'nin bu rakamları revize etmeleriyle ilgili ne düşünüyorlar merak ediyorum" diye konuştu.



'MODEL FABRİKALARIMIZIN SAYISINI ARTIRIYORUZ'



Bakan Varank, Türkiye'nin güçlü sanayi alt yapısını dijital dönüşümle daha rekabetçi bir hale getirmeyi temel öncelik olarak gördüklerini belirtti. Varank, "Bu kapsamda geliştirdiğimiz ve çok değer verdiğimiz projelerinden birisi 'Model Fabrikalar'. Model fabrikalar aracılığıyla işletmelerimizin, 'yaparak öğrenme' metoduyla dijital altyapılarını kurmalarına ve dijital yeteneklerini geliştirmelerine öncülük ediyoruz. Bugüne kadar Ankara ve Bursa'daki model fabrikalarımız, faaliyete başladı. Buralardan yararlanan işletmelerde büyük verimlilik artışları oldu. Şimdi model fabrikalarımızın sayısını artırıyoruz. Konya, Kayseri, Gaziantep, İzmir, Mersin illerimizdeki model fabrikalar da yakında faaliyete geçecek. Bunun yanında dijital dönüşüm odaklı birçok hibe ve destek programıyla da firmalarımızın finansman ihtiyaçlarına cevap veriyoruz" ifadesini kullandı.



'YOL HARİTALARI SUNUYORUZ'



Bakan Varank, Türkiye Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi'nin hem Türkiye özelinde projeler tasarlayacak hem de yapacağı pilot uygulamalarla, kamuya mevzuat önerilerinde bulunacağını belirterek, şunları kaydetti:



"Merkezimizde, nesnelerin interneti, robotlar, yapay zekâ, otonom araçlar, insansız hava araçları ve blok zincir alanında çalışmalar yapılacak. Kamu, özel sektör, üniversite ve STK iş birliği ile sanayimizin dijital dönüşümünü hızlandıracak projeler yine burada geliştirilecek. Yakın zamanda, KOBİ'lerin Dijital Dönüşümünü Hızlandıracak Endüstriyel Nesnelerin İnterneti Projesi'ni bu merkezde başlattık. Proje kapsamında; önce firmaların dijital dönüşüm olgunluğunu değerlendiriyor, ardından onlara uygun yol haritaları sunuyoruz. Destek ve teşvik sistemimizi kurgularken bu projenin çıktılarına başvuracağız. Yine dünyanın en büyük inovasyon ve girişimcilik platformu (Plug and Play) de bu ay MESS Teknoloji Merkezi'nde çalışmalarına başladı. 9 milyar dolarlık portföye sahip 40 binden fazla girişimi bünyesinde barındıran bu platform; girişimci, sanayici ve yatırımcıyı bir araya getirecek. Firmanın Türk girişimlerinden en az 1 unicorn çıkarma hedefinin de takipçisi olduğumuzu buradan belirtmek istiyorum. Amacımız yerli girişimlerin küresele taşınmasının yanı sıra, küresel girişimleri de Türk sanayisi ile buluşturmak."



'YOL HARİTALARIMIZ HAZIR'



Salgınla birlikte daha da hızlanan dijitalleşme sürecini çok iyi yönetmek ve Türkiye için bir fırsata çevirmek niyetinde olduklarını vurgulayan Bakan Varank, "Şunu özellikle belirtmek istiyorum. Dijitalleşmede bahaneye yer yok, imkan ve fırsat çok. Bu süreçte iş dünyamızla, sivil toplum ve meslek kuruluşlarımızla ve üniversitelerimizle birlikte hareket etmeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz hafta TÜSİAD PARKUR heyetiyle yaptığımız görüşmede de kendilerine ifade ettim. Sivil toplum kuruluşlarımızın ve iş insanlarımızın reform taleplerinde daha cesur olmasını bekliyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, bizler bu yolda her türlü desteği vermeye hazırız. Yolumuz uzun; hedeflerimiz net, yol haritalarımız hazır. Üreten, güçlü ve büyük Türkiye hedefine hep birlikte ulaşacağız" ifadesini kullandı.

