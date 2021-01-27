Çin'den ABD'ye jet yanıt: Biden Trump'ın hatalarından ders almalı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, basın toplantısında söz konusu ifadeyi değerlendirdi. Çin Uluslararası Radyosu'nun haberine göre Çin Dışişleri Sözcüsü, geçen dönemde Trump yönetiminin stratejik bir hatayla Çin'i stratejik rakip hatta tehdit olarak gördüğünü, Çin'in içişlerine karışma girişimlerinde bulunduğunu hatırlatarak, bu girişimlerin Çin'in çıkarlarını zedelediği gibi, ikili ilişkilerde aşırı gerginliğe yol açtığını belirtti.

Sözcü, Çin ve ABD'nin dünya barışı ve istikrarını koruma, küresel kalkınma ve refahı ilerletme konularında geniş kapsamlı ortak çıkarları bulunduğu ve özel sorumluluklar üstlenilmesi gerektiğini dile getirdi.

Sözcü Zhao, "Eşgüdüm sağlamak ortak çıkarları getirir, sürtüşmeye girmek zararlara yol açar. İş birliği, iki tarafın tek doğru seçeneğidir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yeni yönetimin Trump'ın yanlış politikalarından ders çıkararak, Çin'i ve Çin-ABD ilişkilerini rasyonel ve objektif şekilde algılayarak, Çin'e karşı yapıcı politikalar izlemesini bekliyoruz. ABD, Çin'le iş birliğini geliştirip, ikili ilişkileri normalleştirmek için çaba göstermelidir" dedi.

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