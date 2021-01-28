Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 28/01/2021

Net Holding (NTHOL, Sınırlı Negatif): K.K.T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından alınan ve 26.01.2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan kararlar uyarınca; Gime ilçesinin 27 Ocak 2021 saat: 00:01 'den 10 Şubat 2021 saat:23:59'a, Lefkoşa ilçesinin 27 Ocak 2021 saat: 00:01 'den 3 Şubat 2021 saat:23:59'a kadar zaruri görülenler dışında kalan tüm faaliyet ve işyerlerinin kapatılması/ durdurulmasına karar verilmiştir. Bu kararlar sonucunda Lefkoşa ve Girne ilçelerinde bulunan oteller ve casinolar söz konusu tarihler arasında kapalı olacaktır. Gazimağusa'da bulunan otel ve casino ise hizmet vermeye devam edecektir.

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