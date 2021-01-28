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’da günün öne çıkan ve tavsiyeleri 28/01/2021

'da günün önemli neler? 28 Ocak 2021 aracı kurumların raporlarına göre borsada günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri haberin detayında!

Giriş Tarihi: 28.1.2021 09:10 Son Güncelleme: 28.1.2021 09:13 ABONE OL
Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 28/01/2021

28 Ocak 2021 aracı kurumların raporlarına göre 'da günün öne çıkan ve tavsiyeleri belli oldu.

Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 28/01/2021

AG Anadolu Grubu Holding (AGHOL, Nötr): Kredi derecelendirme kuruluşu Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş., Şirket'in Uzun vadeli (Ulusal) kredi derecelendirme notunu (TR) AAA, Kısa vadeli (Ulusal) kredi derecelendirme notunu (TR) A1+ olarak derecelendirmiş, görünümü ise stabil olarak teyit etmiştir.

Ziraat Yatırım

Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 28/01/2021

Gübre Fabrikaları (GUBRF, Nötr): Şirket ile Petrol-İş Sendikası arasındaki 2021 ve 2022 yıllarını kapsayacak toplu iş sözleşmesi görüşmelerine 27.01.2021 tarihi itibariyle başlanmıştır.

Ziraat Yatırım

Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 28/01/2021

İş GYO (ISGYO, Nötr): Şirket'in İstanbul Çekmeköy'de geliştireceği 16 adet villa projesine ait inşaat işlerinin yapılan ihale sonucunda Ant Yapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. firmasına yaptırılmasına karar verilmiştir.

Ziraat Yatırım

Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 28/01/2021

Net Holding (NTHOL, Sınırlı Negatif): K.K.T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından alınan ve 26.01.2021 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan kararlar uyarınca; Gime ilçesinin 27 Ocak 2021 saat: 00:01 'den 10 Şubat 2021 saat:23:59'a, Lefkoşa ilçesinin 27 Ocak 2021 saat: 00:01 'den 3 Şubat 2021 saat:23:59'a kadar zaruri görülenler dışında kalan tüm faaliyet ve işyerlerinin kapatılması/ durdurulmasına karar verilmiştir. Bu kararlar sonucunda Lefkoşa ve Girne ilçelerinde bulunan oteller ve casinolar söz konusu tarihler arasında kapalı olacaktır. Gazimağusa'da bulunan otel ve casino ise hizmet vermeye devam edecektir.

Ziraat Yatırım

Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 28/01/2021

Teknosa (TKNS, Nötr): Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021 - 2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması, kayıtlı sermaye tavanı tutarının 300mn TL olarak yeniden belirlenmesine ve Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda düzenlenebilmesine imkan tanınması amacıyla Şirket 27.01.2021 tarihinde SPK'ya başvuruda bulunulduğunu bildirmiştir.

Ziraat Yatırım

Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 28/01/2021

Endeks Şirketlerinde Değişiklik: Işık Plastik payları, 28/01/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Sınai, BIST Kimya Petrol Plastik, BIST Kocaeli, ve BIST Halka Arz endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 51.802.638, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %22 olarak dikkate alınacaktır.

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Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 28/01/2021
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