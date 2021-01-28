Son dakika: Fahiş fiyat artışları ile ilgili kritik gelişme: Gıda Komitesi toplanıyor!

Son dakika haberi...Fahiş fiyat artışlarına karşı harekete geçildi. Ticaret Bakanlığı'nın denetimleri aralıksız sürerken, Gıda Komitesi'nin bu akşam saat 20:00'de gıda fiyatlarındaki gelişmeleri görüşmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığının ev sahipliğinde toplanacağı bildirildi.

Toplantıya Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katılacak.

Toplantının gündeminde fiyat artışları ve alınacak olası önlemler yer alacak.

DENETİMLER KESİNTİSİZ SÜRÜYOR

Perakende sektörü, pazar yerleri, toptancı halleri, çarşı gibi satış yapılan yerlerin yanı sıra fahiş fiyat tespit edilen ürünler başta olmak üzere, 81 ilde temel tüketim mallarının üreticilerine yönelik denetimler de Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Hazine ve Maliye, Tarım ve Orman, Sanayi ve Teknoloji bakanlıkları ile belediyelerde bulunan zabıta teşkilatının denetim ve teftiş ekiplerince itibaren serbest piyasa ekonomisine zarar vermeden gerçekleştiriliyor.

Fahiş fiyat artışları ile stokçuluk eylemlerinin yakından takibi amacıyla Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda denetimler aralıksız devam edecek.