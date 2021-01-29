Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 29/01/2021

29 Ocak 2021 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT, Nötr): Şirket'in 4Ç2020'deki net dönem karı (konsolide) 136,3mn TL gerçekleşerek yıllık %10,6 oranında artış göstermiştir. Piyasanın dördüncü çeyrek ortalama kar beklentisi 119mn TL idi. Şirket'in genel teknik bölüm dengesi yıllık %35,2 oranında düşüş göstererek 79,7mn TL'ye gerilese de net yatırım gelirleri %110 oranında artarak 83,5mn TL'ye yükselmiştir. Dördüncü çeyrek karı sonrasında ise Şirket'in 2020 yılındaki net dönem karı 526,9mn TL olarak gerçekleşmiş ve yıllık olarak %46,1 oranında artış göstermiştir.
Ziraat Yatırım
Garanti Bankası (GARAN, Nötr): Garanti BBVA'nın 2020 yılının son çeyreğindeki net dönem karı bir önceki çeyreğe göre %41,4 oranında azalarak 1.111mn TL'ye gerilemiş ve bizim beklentimiz olan 1.090mn TL'ye yakın, piyasa beklentisi olan 1.250mn TL'nin ise altında gerçekleşmiştir. Bu çeyrekte 320mn TL serbest karşılık ayıran Banka, bu karşılığı ayırmasaydı 1.431mn TL kar elde edecekti.
Ziraat Yatırım
Gübretaş (GUBRF, Nötr): Şirketin 28.01.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, bağlı ortaklığı Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş.'nin sermayesinin 550.000 TL'den 40.000.000 TL'ye yükseltilmesine karar verilmiştir. GUBRF hissesi dün %9,94 yükseliş kaydetmiştir.
Ziraat Yatırım
Turizm: Merkezi Madrid'de bulunan Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (BMDTÖ), COVID-19 salgınından dolayı 2020'de dünyada uluslararası seyahat edenlerin sayısının bir yıl öncesine oranla yüzde 74 düştüğünü açıkladı. "Turizm tarihinin en kötü yılı" ifadesini kullanan BMDTÖ, salgından dolayı getirilen seyahat kısıtlamalarıyla turizm sektöründe, geçmişte örneği olmayan bir krizin yaşandığını vurguladı. BMDTÖ, salgın öncesindeki yakın tarihte turizmdeki en olumsuz verilerin dünyadaki turist sayısında yüzde 4'lük düşüşün olduğu 2009'daki küresel ekonomik kriz döneminde görüldüğünü ancak mevcut durumun kıyaslama yapılamayacak kadar kötü olduğunu vurguladı. Kaynak: Dünya