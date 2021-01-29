Pandeminin sönük yıldızları 2021’de parlayabilir! Borsa İstanbul’da hangi hisseler öne çıkacak?

BORSA İSTANBUL'UN HİKAYESİ: DOLAR BAZLI UCUZ OLMASI

Borsa İstanbul'un en büyük özelliğinin, dolar bazlı olarak değerlendirildiğinde emsallerinden ucuz olması olarak ifade ediliyor. Ekonomide yeni dönem adımları ve söylemlerinin piyasalarda realize olmaya başlamasıyla TL varlıklarının cazibesinin artması durumunun öne çıkması beklenirken, koronavirüs belirsizliğinin dağılmasıyla dünyada artan bol likiditenin gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere geleceği piyasalarda en çok konuşulan konuların başında geliyor.

Uzmanlar Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkı para politikasının etkisiyle dolarizasyonun tersine dönmesi ve yılın 2. çeyreği ile birlikte yurt içinde döviz tevdiat hesaplarında çözünmelerin başlayabileceğini vurgularken, bu durumun hisse senedi piyasalarına yarayacağını ifade etti.