Pandeminin sönük yıldızları 2021’de parlayabilir! Borsa İstanbul’da hangi hisseler öne çıkacak?

Piyasalar hareketli bir yılı geride bıraktı. 2020 döneminde Covid-19 pandemisinin etkisiyle uygulanan politikalar genişleyici yönde gelişirken, dünyada dolar ve faiz getirisinin düşmesiyle hem içeride hem dışarıda yatırımcının tercihi altın ve borsa oldu.
ALTIN PANDEMİ İLE YÖN BULDU
Altın fiyatları ons tarafında Ağustos ayında 2075 dolar ile tarihi zirve seviyeleri görülürken, gram altın fiyatları, Kasım ayında 540 lira ile kendi rekorunu kırdı. Ons altın 31 Aralık 2019-31 Aralık 2020 kapanış fiyatları baz alındığında 383 dolarlık yükselişle yatırımcısına yüzde 25 getiri sağlarken, gram altın aynı dönemde 164 liralık artışla, yatırımcısına yaklaşık yüzde 56 getiri sağladı.
BORSA İSTANBUL YERLİ YATIRIMCIYLA REKORA GİTTİ
2019 yılını 1144 puan seviyesinden kapatan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine bakıldığında, 2020 yılı yüzde 29 primle 1476 puandan sona erdi. Endeks tüm zamanların rekorunu ise 21 Ocak tarihinde 1582 puanla kırdı.
Küresel borsalar teknoloji hisseleri önderliğinde, yükselişini ivmelendirirken, Borsa İstanbul'da 2020 yılında yükselişler, sanayi hisseleri ve BIST 100 dışındaki küçük hisselerle olması dikkat çekti. Olumlu Covid-19 aşısı haberlerinin gelmesiyle BIST 30 hisselerinde de yükseliş görülse de endekste, bu hisselerin dolar bazlı cari fiyatları değerlendirildiğinde emsallerine ucuz görüntüsüyle göze çarpıyor.
YATIRIMCI SAYISI 2 MİLYONU AŞTI
Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısındaki artış pandemi döneminde hız kesmeden devam etti. 16 Ocak tarihli Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) duyurusuna göre Borsa İstanbul'da pay senedi bakiyeli yatırımcı yaklaşık yüzde 65 artarak 2 milyon kritik sınırını aştı. 2.002.873 toplam yatırımcı sayısının 1.990.756'sının yerli, 12.117'sinin de yabancı yatırımcılardan oluştuğu ifade edildi.
BORSA İSTANBUL'UN HİKAYESİ: DOLAR BAZLI UCUZ OLMASI
Borsa İstanbul'un en büyük özelliğinin, dolar bazlı olarak değerlendirildiğinde emsallerinden ucuz olması olarak ifade ediliyor. Ekonomide yeni dönem adımları ve söylemlerinin piyasalarda realize olmaya başlamasıyla TL varlıklarının cazibesinin artması durumunun öne çıkması beklenirken, koronavirüs belirsizliğinin dağılmasıyla dünyada artan bol likiditenin gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere geleceği piyasalarda en çok konuşulan konuların başında geliyor.
Uzmanlar Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkı para politikasının etkisiyle dolarizasyonun tersine dönmesi ve yılın 2. çeyreği ile birlikte yurt içinde döviz tevdiat hesaplarında çözünmelerin başlayabileceğini vurgularken, bu durumun hisse senedi piyasalarına yarayacağını ifade etti.
BORSA İSTANBUL'DA HANGİ HİSSELER ÖNE ÇIKACAK?
Borsa İstanbul'a yabancı girişinin artmasıyla pandemi döneminde BIST 30'ta yer alan, özellikle sanayi hisseleriyle arasındaki makası açılan holdinglerin ve banka hisselerinin öne çıkmasının muhtemelen olduğu ifade edildi.
Borsa İstanbul'un yıllarca lokomotifi olarak ifade edilen banka hisseleri, ulaştırma ve havacılık hisseleri için aşı uygulamaları kritik önem arz ediyor. Aşı uygulamasının başlamasıyla yukarı yönlü hareketlenen bu hisseler, mutasyon haberleriyle baskılandı.
Piyasaları etkileyecek ekstra olumsuz gelişmeler olmaması durumunda, 2021 yılında aşı uygulamalarından gelebilecek pozitif gelişmeler, dünyada vaka sayılarında gerileme haberlerinin gelmesi ve bol likiditenin gelişen ülke piyasalarına kayması durumunda sanayi sektörüyle arasındaki makası açılmış bu sektörlerin öne çıkması bekleniyor.
PİYASA/DEFTER DEĞERLERİNE DİKKAT!
Uzmanlar Borsa İstanbul'da özellikle piyasa/defter değerinin altında olan hisselere dikkat çekerek, pandemi döneminde geri kalmış, BIST 30 hisselerinin cazibesini koruduğunu sıklıkla dile getiriyor.
Borsa İstanbul'da yabancı yatırımcıların geçmiş hareketlerine göre, genelde BIST 30 hisselerini tercih ettiği göz önünde bulundurulduğunda olası yabancı girişleriyle bu hisselerdeki hareket öne çıkabilir.
2021 YILI SANAYİ EMTİALARININ YILI OLABİLİR
Dünyada pandemi etkisini yitirmeye başlaması durumunda 2021 yılında, sanayide kullanılan emtialara olan talep artacak. Bu durumda petrol, bakır ve diğer sanayi emtialarının yukarı yönlü hareketlenmesi, bilançosu güçlü gelebilecek petro-kimya, demir-çelik şirketleri için olumlu bir seyri söz konusu kılabilir.
BORSALARDA ZAMAN ZAMAN KAR SATIŞLARI GÖRÜLEBİLİR
Son dönemde küresel piyasalarda ciddi bir oynaklık görülürken, analistler borsalarda düzeltme hareketlerinin görülmesinin normal olduğunu ifade ederek, kar satışlarına karşı yatırımcıları uyardı.
ORTA VE UZUN VADELİ YATIRIM EN DOĞRU TERCİH
Uzmanlar Borsa İstanbul'un tüyo ile hareket edilecek bir yer olmadığını her fırsatta dile getirirken, finansal okuryazarlığın önemine dikkat çekti. Ayrıca kredi ile yapılan işlemlerin büyük risk taşıdı sık sık vurgulanırken, temel-teknik analizle bilançosu güçlü şirketlere orta ve uzun vadeli yatırım yapmanın en doğru tercih olduğu belirtildi.
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