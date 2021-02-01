Altın fiyatları 6 ayın en düşüğünü gördü! Reddit çılgınlığı altına sıçrar mı? Altın yükselecek mi düşecek mi?

Altın fiyatları gram tarafında 429 lirayı görerek yaklaşık 6 ayın en düşük seviyesini görürken, ons 1850 doların üzerinde primli hareketini sürdürdü. Gram altın fiyatları en son 28 Temmuz 2020 tarihinde 422 lirayı görmüştü. Merkez Bankası'ndan gelen net mesajlar, özellik yüzde 5 enflasyon hedefi yakalanana kadar, faizin enflasyon üzerinde tutularak yatırımcılara pozitif getiri sağlanacağını gösteriyor. Buna ek olarak 'Gerekirse daha fazla sıkılaştırmaya gideriz' açıklamaları dolar/TL'yi baskılayan en büyük unsur olarak dikkat çekiyor. Dolar kurundaki zayıf seyir gram altın fiyatları için en büyük baskılayıcı unsur olarak göze çarpıyor. Uzmanlar dolar/TL'deki zayıf seyrin devamı durumunda gram altın fiyatları için aşağı yönlü hareketlerin sürebileceğini ifade etti.
REDDİT ÇILGINLIĞI GÜMÜŞE SIÇRADI
Reddit üzerinden örgütlenen bireysel yatırımcıların bazı hisse senetlerine getirilen işlem sınırlamaları sonrası gümüşe yöneldiklerinin ifade edilmesi uluslararası piyasalarda spot ve vadeli gümüş fiyatlarına yaradı. Gümüş 8 yılın zirvesine yükseldi.
Reddit çılgınlığının hisse senetlerinden emtiayaya sıçraması akıllara, 'Altın fiyatları için de benzer hareketler görülebilir mi' sorusunu getirdi. Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, yaşanan bu spekülatif hareketlere değinerek, yatırımcılar için kritik altın ve gümüş fiyatları değerlendirmesinde bulundu.
"KİMSE BU KADAR ETKİLİ OLMALARINI BEKLEMİYORDU"
Reddit furyasının bu kadar etkili olmasını kimsenin beklemediğini belirten Erzegen, "Aynı zamanda bu durum ABD piyasalarında regülatörlerin dikkat çekti. Sadece ABD piyasalarında da değil. Bütün küresel piyasalar için de etkisi oldu. GameStop ile başlayan bu furya şu anda gümüşe sıçramış durumunda" dedi.
GÜMÜŞ FİYATLARI 8 YILIN ZİRVESİNE YÜKSELDİ
Gümüş fiyatlarının geçtiğimiz ağustos ayında en yüksek seviyesini gördüğünü belirten Ergezen, "Gümüş 2013'te gördüğü seviyelere geldi. Gümüş o zamandan beri bu seviyeleri görmüyordu. Yani gümüş fiyatları yaklaşık 8 yılın en yüksek seviyelerine çıkmış durumda" dedi.
REDDİT FURYASI GÜMÜŞ PİYASASINDAKİ DENGEYİ BOZDU
Gümüş fiyatları için arz-talep dengesinin geçen sene talep lehine değiştiğini ifade eden uzman isim, "Son dönemde ise Reddit kaynaklı ilave talebin piyasadaki dengeyi bozduğunu ve gümüş fiyatlarını şuanda tekrar 29 seviyelerine, zirve seviyelerine kadar çıkardığını gördük. Gümüş piyasasının zaten bu yıl içerisinde öne çıkacağı tahmin ediyorduk. Bu son ki reaksiyon çok hızlı bir şekilde oldu" dedi.
"FİYATLARIN KALICI OLUP OLMADIĞINA BAKILMALI"
Gümüş fiyatları için hareketin kalıcı olup olmadığına bakılması gerektiğini bildiren Ergezen, "Ellerinde tuttuklarını satmazlarsa bu piyasadaki dengeyi talep lehine değiştirecektir. Hacmin ons altına göre daha düşük olması nedeniyle ellerindeki gümüşü satmamaları halinde piyasadaki reel fiziki talebi de yukarı doğru çekecektir. Her ne kadar işlemler vadeli tarafta olsa da sonunda fiziki bir işlem de oluyor. Bu da takibi fiyatların yüksek kalmasına yol açabilir" dedi.
"ALTIN FİYATLARINA SIÇRAMA İHTİMALİ OLDUKÇA DÜŞÜK"
Gümüşteki hareketin ons altına sıçrama ihtimalinin oldukça düşük olduğunu ifade eden Ergezen, "Çünkü ons altındaki hacim ve derinlik, gümüşe göre, diğer değerli madenlere göre çok daha fazla. Kolay kolay piyasa yapıcılığına oynanamaz. Burada piyasada büyük kurumsal yatırımcılardan, aynı zamanda ülkelerden bahsediyoruz. Bu durum, tabi ki gümüşte yapılan hareketin altında olma olasılığını oldukça düşürüyor" dedi.
"DİĞER EMTİALARA SIÇRAMASI DA ÇOK OLASI DEĞİL"
Ons altın, platin ve paladyum gibi kıymetli madenlerin kendi iç dinamikleri ile hareketini sürdüğünü belirten uzman isim, "Burada dolar endeksi ve tahvil faizi getirileri de önemli. Buralardaki hareketler emtialar üzerinde etkili. Gümüşteki hareketin şuanda diğer emtialara sıçraması çok da olası görünmüyor" dedi.
ONS ALTIN FİYATLARINDA DAHA ÇOK EKONOMİK NEDENLERLE YUKARI HAREKETLER BEKLENİYOR
Ons altında gümüşteki bu hareketlerin olmasının çok olası olmadığını belirten Ergezen, "Evet ons altın fiyatları için bu yıl içinde yukarı yönlü hareketler bekleniyor. Ama bunun daha çok daha temel, daha ekonomik sebeplerden dolayı olması bekleniyor. Şuanda gümüşte gördüğümüz bir spekülasyon. ABD'deki regülatörlerin tabiriyle manipülasyon" dedi.
"GÜMÜŞTEKİ SPEKÜLASYONUN BENZERİ ALTIN FİYATLARI İÇİN YAPILSA BİLE ETKİSİ ÇOK SINIRLI OLUR"
Gümüşteki spekülasyonun aynısının ons altında yapılma ihtimalinin çok düşük olduğunun altını çizen uzman isim, "Yapılsa bile etkileri çok daha düşük olacaktır. Bu kadar fiyat farkına yol açmayacaktır. Çünkü ons altın çok daha derin bir hacme sahip. Çok daha büyük kurumsal yatırımcıların olduğu, büyük ülkelerin olduğu bir piyasa. Bundan dolayı buradaki etkiler çok daha sınırlı olur" dedi.