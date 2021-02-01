Altın fiyatları 6 ayın en düşüğünü gördü! Reddit çılgınlığı altına sıçrar mı? Altın yükselecek mi düşecek mi?

"GÜMÜŞTEKİ SPEKÜLASYONUN BENZERİ ALTIN FİYATLARI İÇİN YAPILSA BİLE ETKİSİ ÇOK SINIRLI OLUR"

Gümüşteki spekülasyonun aynısının ons altında yapılma ihtimalinin çok düşük olduğunun altını çizen uzman isim, "Yapılsa bile etkileri çok daha düşük olacaktır. Bu kadar fiyat farkına yol açmayacaktır. Çünkü ons altın çok daha derin bir hacme sahip. Çok daha büyük kurumsal yatırımcıların olduğu, büyük ülkelerin olduğu bir piyasa. Bundan dolayı buradaki etkiler çok daha sınırlı olur" dedi.